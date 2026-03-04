Publicidad

“La coca ya no es negocio en muchos territorios”: Directora de Sustitución de Cultivos

En entrevista con El Espectador, la jefa de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) habló sobre la erradicación voluntaria como una prioridad en lo que queda de Gobierno, aunque no descartó que la sustitución forzada de cultivos de coca siga siendo un mecanismo en la lucha contra las drogas.

Redacción Judicial
04 de marzo de 2026 - 11:09 a. m.
Gloria Miranda, directora técnica de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Foto: Gloria Miranda

Colombia se prepara para mostrarle al mundo, una vez más, en qué va su estrategia para detener el aumento de cultivos para uso ilícito que, desde hace cinco años, pareciera haberse quedado sin frenos. Este nuevo corte de cuentas, ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena, es un punto determinante para la gestión del gobierno actual. No solo porque le quedan menos de cinco meses de mandato, sino porque su gestión llevó a una crisis diplomática sin precedentes con Estados Unidos. Con ese antecedente, lo que llevará el...

Por Redacción Judicial

JOSE ricardo Salomon marquez(4784)Hace 7 minutos
No es negocio pero las hectáreas cultivadas crecen cada día, que cuento tan bobo
Jorge López(60581)Hace 43 minutos
Parece una modelo de Ferragamo, pura apariencia pocas ideas
