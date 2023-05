La compañera sentimental que visita a alias ‘puntilla’ en la cárcel de Cómbita

El 26 de febrero el presidente Juan Manuel Santos hizo público uno de los principales resultados de la nueva estrategia de lucha contra el crimen organizado, al felicitar a la Policía, a través de la cuenta en twitter, por la captura de Óscar Mauricio Pachón, alias “Puntilla”, sucesor de uno de los jefes más más sanguinarios de las bandas criminales, alias el “Loco Barerra”. Pachón fue trasladado a la cárcel de Combita, en donde recibe visitas de todo tipo, entre ellas, la modelo fitness Scarlett Duque Arias. (Lea: Capturan a alias ‘puntilla’, sucesor de ‘El loco’ Barrera)

Óscar Mauricio Pachón fue presentado con bombos y platillos como un objetivo de alto valor de las Bandas Criminales, y su captura coincidió con los reclamos que hacía desde La Habana (Cuba) las Farc, cuando señalaban que el gobierno no estaba atacando de forma adecuada los reductos de los paramilitares.

La visita de la modelo no es un hecho ilegal, pues es facultad de los mismos reclusos decidir quién los visita en los centros carcelarios. Pero lo que también es claro, es que la modelo cordobés de 24 años, señorita Cesar 2011, quien fue ganadora del concurso que la catapultó como Campeona Absoluta Bikini Fitness 2013, no es propiamente una visita familiar de alias "Puntilla".

El Espectador trató de corroborar estas visitas al denominado sucesor del “Loco Barrera” en la cárcel de Combita, sin embargo, de acuerdo con la sentencia T-307 de 1999, esta información es privada y entregar datos al respecto se puede convertir en una violación a la intimidad del recluso.

No obstante, fuentes del Inpec constataron que la modelo Scarlett Duque Arias ingresó a la cárcel de Combita por última vez el 3 de septiembre, a visitar al interno “Pachón Rosas Óscar, identificado con el TD: 8656 (número consecutivo de registro asignado en el Área de Dactiloscopia a cada interno que ingresa al establecimiento de reclusión), quien se encuentra detenido en el Patio 6".

No hay duda para las autoridades de la importancia de “Puntilla” en el mundo de la criminalidad, pero, tras las rejas, también estaría teniendo beneficios que no tienen los reclusos comunes, aunque en el caso de las visitas, no se puede hacer ningún tipo de filtro, esto sin importar si se trata de visitas familiares o si son ocasionales.

Óscar Rosas Pachón, alias “Puntilla”, en el Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) , aparece sindicado de los cargos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada, homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las investigaciones de las autoridades señalan que "Puntilla" tuvo alianzas con alias ‘Pijarvey’ y Víctor Ramón Navarro, alias ‘Megateo’. Una vez estos fueron abatidos, ‘Puntilla’ se habría apoderado de Norte de Santander, Meta y Vichada, lugares donde concentraban su accionar criminal.

Pachón pasó por el cartel de Medellín, donde se inició, primero cuidando caballos, y luego como parte de la nómina de Pablo Escobar. También por el Cartel de Cali, bajo las órdenes de Wilber Varela alias “Jabón”. Desde antes de los años 90 ingresó al mundo del narcotráfico pero fue creciendo en el “negocio” de la mano de ‘El Loco Barrera’, junto a él conoció las rutas, los testaferros, los socios en los grupos armados así como aquellos “sobornables” al interior de la fuerza pública.