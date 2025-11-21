Aviones Gripen: una inversión billonaria para un riesgo que no es prioridad

Los primeros aviones Gripen llegarán a Colombia en 2028. Foto: Archivo

Con una inversión de COP 16,5 billones para reemplazar la antigua flota de aviones Kfir por 17 aeronaves Gripen de la empresa sueca Saab, el presidente Gustavo Petro cerró el pasado 14 de noviembre, un costoso contrato en la industria militar de Colombia. La compra, de acuerdo con el experto en seguridad y defensa Vladimir Fernández, cuando se analiza solo como la adquisición de los aviones, “sí sería la más alta en cuanto a que es más costosa que otras del pasado. Pero en términos técnicos no lo es”. De acuerdo con el experto, si se habla de...