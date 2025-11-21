Logo El Espectador
Judicial
Aviones Gripen: una inversión billonaria para un riesgo que no es prioridad

Mientras el Gobierno celebra la billonaria renovación de su flota de combate, expertos advierten que Colombia podría haber invertido ese dinero en fortalecer las capacidades que realmente necesita para enfrentar a los grupos armados. La compra de los aviones Gripen reabre el debate sobre las verdaderas urgencias de la defensa nacional.

Valentina Gutiérrez Restrepo
21 de noviembre de 2025 - 02:27 a. m.
Los primeros aviones Gripen llegarán a Colombia en 2028.
Foto: Archivo

Con una inversión de COP 16,5 billones para reemplazar la antigua flota de aviones Kfir por 17 aeronaves Gripen de la empresa sueca Saab, el presidente Gustavo Petro cerró el pasado 14 de noviembre, un costoso contrato en la industria militar de Colombia. La compra, de acuerdo con el experto en seguridad y defensa Vladimir Fernández, cuando se analiza solo como la adquisición de los aviones, “sí sería la más alta en cuanto a que es más costosa que otras del pasado. Pero en términos técnicos no lo es”. De acuerdo con el experto, si se habla de...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Georgw(47762)Hace 5 minutos
La criticadera y las seudo opiniones sobre un contrato, obviamente secreto, que no se conoce en sus condiciones, es botar corriente
omar ortega(69304)Hace 31 minutos
qué le den dame a todos los guerrilleros y los acaben.
Juan Valderrama Camargo(19901)Hace 33 minutos
Yo tenia entendido esto que formula el experto desde hace años, qué esos aviones supersonicos no son para L e tipo de necesidad que tiene Colombia. Entiendo también que los tucanos son más adecuados. ¿Será que Petro busca un nuevo conflicto, o solo era por demostrar que no se necesitan a los gringos o israelies? ¿O esta simplemente pagando favores? Y como es que el ministro de defensa no dijo nada en su momento? No que es aviador?
Georgw(47762)Hace 34 minutos
Se refieren a Vladimir Fernández Magistrado de la Corte Constitucional o a cuál Vladimir Fernández experto en seguridad?, quién es ese personaje que fue entrevistado?,; puesto que con búsqueda en internet y redes sociales no ha sido posible su ubicación o acaso el entrevistado es el magistrado?...
Gabriel Aguirre(91153)Hace 53 minutos
Parece que la intencion en simplemente criticar la decision de la compra.... bla bla bla...
  • Olegario (51538)Hace 42 minutos
    Use esa yegua si es que puede, horrible fanático!!!! Que esos juguetes costosísimos no sirven para un soberano sieso en relación con los riesgos de seguridad que tiene esta nación. Qué fanatismo tan hache pe el de esos borregos.
