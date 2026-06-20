La condena por la muerte de Anthony Estrada que llega casi seis años después del 9S

Anthony Estrada murió en la noche del 9 de septiembre de 2020, cuando miembros de la fuerza pública le dispararon mientras regresaba a su casa de su trabajo. Foto: Archivo particular

“El que quita una vida también la debe pagar”, afirma Osmary Pineda Espinoza, hermana de Anthony Gabriel Estrada Espinoza, una de las víctimas de las manifestaciones de septiembre de 2020 en Soacha (Cundinamarca), conocidas como el 9S. Sus palabras llegan tras la lectura de la sentencia con la que, por su responsabilidad en el homicidio, condenaron a 18 años de cárcel al expatrullero de la Policía Óscar Alexander Márquez Rojas, y a cuatro años de prisión domiciliaria a Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla. El hombre, de 28 años, había llegado de...