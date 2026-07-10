“La Constitución no puede ser el traje a medida del gobernante”, magistrada María G. Ábalos

La magistrada Ábalos fue una de las invitadas al Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realizó por primera vez en Colombia. Foto: UExternado

María Gabriela Ábalos, magistrada del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, en Argentina, es una de las invitadas destacadas del Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se llevó a cabo esta semana en la Universidad Externado de Colombia. Ábalos, quien también es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Mendoza, habló con El Espectador sobre el encuentro, los problemas que afrontan los jueces de la región actualmente y sobre el respeto que debe tenerse en los distintos estados...