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“La Constitución no puede ser el traje a medida del gobernante”, magistrada María G. Ábalos

La magistrada María Gabriela Ábalos, una de las principales invitadas al Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se adelantó esta semana en Colombia, habló con El Espectador sobre la experiencia que ha vivido la justicia de su país con el gobierno de Javier Milei, el equilibrio de poderes en la región y la politización de la justicia.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
10 de julio de 2026 - 11:21 p. m.
La magistrada Ábalos fue una de las invitadas al Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realizó por primera vez en Colombia.
La magistrada Ábalos fue una de las invitadas al Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realizó por primera vez en Colombia.
Foto: UExternado

María Gabriela Ábalos, magistrada del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, en Argentina, es una de las invitadas destacadas del Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se llevó a cabo esta semana en la Universidad Externado de Colombia. Ábalos, quien también es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Mendoza, habló con El Espectador sobre el encuentro, los problemas que afrontan los jueces de la región actualmente y sobre el respeto que debe tenerse en los distintos estados...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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