La conversación del “Ñeñe” Hernández que menciona a Gustavo Petro

En una llamada interceptada por las autoridades, José Guillermo Hernández habla con una persona sobre los resultados de las votaciones presidenciales en La Guajira. Fiscalía anunció citación a gerentes de la campaña.

Una conversación que sostuvo el ganadero José Guillermo Ñeñe Hernández sobre el resultado de las elecciones presidenciales en La Guajira en 2018, en la que se hace alusión al entonces candidato y hoy senador Gustavo Petro, fue usada por el fiscal general, Francisco Barbosa, para anunciar una línea de investigación nueva en el escándalo de la “Ñeñepolítica”: el ente investigador llamará a declarar los gerentes de la campaña de Petro y del hoy presidente Iván Duque.

Así lo dijo el fiscal Barbosa el fin de semana, en un anuncio que ha generado polémica en el mundo político. En la llamada, que dura menos de un minuto, Ñeñe Hernández habla con una persona sin identificar, sobre las supuestas razones que habrían permitido que el candidato Petro obtuviera una significativa votación en el departamento. Este el audio completo de esa comunicación, que fue revelado por Blu Radio.

Ñeñe Hernández: En La Guajira sacó 20.000 votos. ¿Sabe cuántos votos sacó en Riohacha (Germán) Vargas Lleras? 2.000 y pico hermano.

Interlocutor: ¿Cuántos sacó Duque?

Ñeñe Hernández: Duque sacó como…

Interlocutor: (Interrumpe) Petro ganó en La Guajira.

Ñeñe Hernández: Sí, Petro ganó en La Guajira. ¿Pero sabes porqué ganó Petro en La Guajira hermano?

Interlocutor: Ujum

Ñeñe Hernández: Por los hijueputas mineros eso.

Interlocutor: ¿Los mineros?

Ñeñe Hernández: Sí, los hijueputas se le fueron con toda a Petro. Ya no tienen más que hacer. Ese ajuste que se viene ahorita es ese.

Interlocutor: Ahorita tenemos que reunirnos con la figura…

Ñeñe Hernández: Claro

Interlocutor: El hermanito ese es fugaz porque eehmm…

Ñeñe Hernández: No, no, no, él está en Bogotá en unas reuniones. Yo tengo una reunión programada con él para (inaudible) un poco de hijueputas también.

Tras conocerse el audio, el senador Gustavo Petro aseguró que fue apoyado por “miles de mineros trabajadores del carbón porque creyeron en mi propuesta de construir una economía descarbonizada y de hacer una reconversión laboral de los trabajadores del carbón hacia las energías limpias. Ud fiscal, no puede criminalizar el apoyo de los obreros”.

Mucha bellaquería la del Fiscal Barbosa que, buscando defender a su amigo intimo Duque en el proceso que evidencia dineros de narcos comprándole votos, trate de vincularme a mi y a mi gerente penalmente por esta conversación de alias "el ñeñe":