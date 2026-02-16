16 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
“La decisión de enfrentar cultivos ilícitos no ha cambiado”: minjusticia
El abogado Jorge Iván Cuervo llegó a la cartera de Justicia para ponerse al frente de varios temas complejos que desde allí tiene pendiente el gobierno Petro. Entre sus tareas prioritarias estará resolver el tema de las cifras en los informes de cultivos de uso ilícito, así como los ajustes urgentes al sistema penal acusatorio.
