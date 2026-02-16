Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Judicial
16 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.

“La decisión de enfrentar cultivos ilícitos no ha cambiado”: minjusticia

El abogado Jorge Iván Cuervo llegó a la cartera de Justicia para ponerse al frente de varios temas complejos que desde allí tiene pendiente el gobierno Petro. Entre sus tareas prioritarias estará resolver el tema de las cifras en los informes de cultivos de uso ilícito, así como los ajustes urgentes al sistema penal acusatorio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paulina Mesa Loaiza

Paulina Mesa Loaiza

Camilo Suárez

Camilo Suárez

Begi Valentina Rojas Duarte

Begi Valentina Rojas Duarte

Conoce más

Temas Relacionados

Jorge Iván Cuervo

ministro de justicia

Petro

gobierno Petro

minjusticia

cultivos de uso ilícito

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.