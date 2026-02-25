Publicidad

La decisión que puede cambiar quién se queda y quién sale de la JEP

El Espectador conoció detalles de la ponencia que revisa la Corte Constitucional sobre un expediente que podría tumbar una norma clave de la jurisdicción especial que sentó las bases para definir las reglas para expulsar a comparecientes. De aprobarse, casos claves del Palacio de Justicia y de desapariciones podrían estudiarse de nuevo.

Jhordan C. Rodríguez
25 de febrero de 2026 - 11:51 p. m.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión que podría cambiar una de las reglas más sensibles de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): la forma en que decide quién puede quedarse y gozar de sus beneficios y quién debe salir del sistema. Unas normas que creó la propia jurisdicción para evaluar si algunos de los comparecientes realmente cumplen con su compromiso de contar la verdad y pueden acceder a, por ejemplo, enfrentar el proceso en libertad o recibir penas sin ir a la cárcel. Lo que parecía un asunto interno, hoy se...

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
