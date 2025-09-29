Logo El Espectador
Judicial
La demanda de Natalia Springer para reconocer la violencia sexual intrafilas como crimen de guerra

Una demanda contra el Código Penal advierte un vacío que deja sin protección a mujeres, niños y niñas reclutados y víctimas de violencia sexual dentro de los grupos armados. La decisión de la Corte Constitucional podría marcar un giro histórico y destrabar procesos clave en la JEP y la justicia ordinaria.

Jhordan C. Rodríguez
29 de septiembre de 2025 - 11:43 p. m.
Una demanda contra el Código Penal advierte un vacío que deja sin protección a mujeres, niños y niñas reclutados y víctimas de violencia sexual dentro de los grupos armados/ AFP / LUIS ROBAYO
Foto: AFP - LUIS ROBAYO

La controvertida abogada Natalia Springer es la autora de una demanda que promete dar de qué hablar esta semana en la Corte Constitucional. La jurista, recordada por haber recibido millonarios contratos en la era de Eduardo Montealegre en la Fiscalía y cuyo objeto fue criticado por su baja relevancia y poca utilidad, ahora protagoniza este expediente que podría resolverse este miércoles en la Sala Plena. Se trata de una demanda que busca que la justicia reconozca un asunto que parecería obvio: que los casos de mujeres y niños reclutados por...

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
