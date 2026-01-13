Logo El Espectador
Judicial
La denuncia que apunta a que el Mindefensa habría espiado al ministro de justicia encargado

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló al Ministerio de Defensa como el responsable de presuntos seguimientos en su contra y de su familia. A la par denunció supuestas interceptaciones a su celular con el software espía Pegasus que, pese a que fue adquirido durante el gobierno Duque, hoy en día no se sabe dónde está.

Redacción Judicial
14 de enero de 2026 - 12:21 a. m.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.
Foto: El Espectador - Jorge Londoño

Más de 8.700 infiltraciones a su celular. Al menos 124 accesos irregulares a cámara y micrófono. Y más de 2,3 gigas de información sensible. Este es el resumen de la reciente denuncia que hizo el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en la que señaló directamente al Ministerio de Defensa de haber destinado dineros de las Fuerzas Militares para interceptarlo y ordenar un informe de contrainteligencia.

Además, aseveró que su teléfono fue infectado con el software espía Pegasus, entre agosto y noviembre de 2025, sin que hasta ahora...

Por Redacción Judicial

