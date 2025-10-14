Logo El Espectador
Judicial
La disputa entre disidencias de las Farc que tiene bajo fuego a Calamar (Guaviare)

En la madrugada del 14 de octubre, el municipio de calamar despertó bajo el estruendo de tres explosiones lanzadas desde el cielo. Drones cargados con explosivos, operados por las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, atacaron una base militar y la casa del alcalde, dejando varios heridos.

Redacción Judicial
15 de octubre de 2025 - 01:31 a. m.
Los ataques atribuidos a la disidencias de “Mordisco” dejó a tres personas heridas: una mujer que trabaja en la vivienda del alcalde de Calamar, un hermano del mandatario, su madre, Lucinda García, y un soldado.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Tres ataques con drones cargados con explosivos fueron perpetrados en la madrugada del martes 14 de octubre en el municipio de Calamar (Guaviare). El primer atentado fue contra las instalaciones del Batallón de Selva 24, General Luis Carlos Camacho Leyva. La Cuarta División del Ejército activó de inmediato los protocolos de seguridad para responder a los ataques, “mitigar los efectos de la agresión y evitar mayores consecuencias”. Un soldado resultó herido en el ataque y fue evacuado hacia un centro asistencial donde, según se supo, permanece...

Por Redacción Judicial

