La disputa judicial que sacude a Rikarena en Colombia

Álvaro Galeano (segundo a la izquierda) y “Kinito” Méndez (centro) en el show “El merengue de oro” en 2019. Foto: Publicidad Premium S.A.S.

Una pelea que sobrepasó los reflectores del escenario llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El icónico grupo musical Rikarena, creado en República Dominicana por José del Carmen Ramírez Méndez, más conocido como Kinito Méndez, lleva más de 30 años poniendo a bailar al mundo.

Pero en 2018, Álvaro Galeano, representante de la empresa colombiana de entretenimiento Premium S.A.S., creó y empezó a promocionar la agrupación Los Originales de Rikarena, conformada, entre otros, por tres exmiembros del conjunto dominicano:...