Judicial
La disputa judicial que sacude a Rikarena en Colombia

El grupo de merengue, que desde 1994 ha hecho bailar al mundo, enfrenta una batalla legal que podría redefinir su presencia en los escenarios del país. Entre acusaciones de injuria y demandas de competencia desleal, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene en sus manos un caso que podría sentar precedentes en el derecho de marcas.

Valentina Gutiérrez Restrepo
18 de agosto de 2025 - 04:56 p. m.
Álvaro Galeano (segundo a la izquierda) y “Kinito” Méndez (centro) en el show “El merengue de oro” en 2019.
Álvaro Galeano (segundo a la izquierda) y “Kinito” Méndez (centro) en el show “El merengue de oro” en 2019.
Foto: Publicidad Premium S.A.S.

Una pelea que sobrepasó los reflectores del escenario llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El icónico grupo musical Rikarena, creado en República Dominicana por José del Carmen Ramírez Méndez, más conocido como Kinito Méndez, lleva más de 30 años poniendo a bailar al mundo.

Pero en 2018, Álvaro Galeano, representante de la empresa colombiana de entretenimiento Premium S.A.S., creó y empezó a promocionar la agrupación Los Originales de Rikarena, conformada, entre otros, por tres exmiembros del conjunto dominicano:...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

