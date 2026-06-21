La elección no termina a las 4:00 p.m.: el mensaje del ministro de Defensa en segunda vuelta

El minsitro Pedro Sánchez habló durante la inauguración del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá y pidió confianza en las instituciones en esta jornada electoral. Foto: Ministerio de Defensa

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A pocas horas de la apertura de las urnas en la segunda vuelta presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que la Fuerza Pública mantendrá el despliegue de seguridad en todo el territorio nacional durante la jornada electoral y en los días posteriores, mientras avanza el proceso de escrutinio.

Durante la instalación y seguimiento del Puesto de Mando Unificado (PMU), el ministro aseguró que 408.000 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados en el país para garantizar el derecho al voto y la seguridad de los ciudadanos. De ellos, 248.000 uniformados están asignados directamente al Plan Democracia y otros 160.000 a las labores ordinarias de seguridad y protección de la población.

Sánchez destacó que la Fuerza Pública cumple un papel fundamental en la protección de la democracia y subrayó que su actuación se rige por principios de neutralidad e imparcialidad. “La Fuerza Pública no solamente es aquella capacidad de proteger al pueblo colombiano, sino que también es el pilar en el cual se fundamenta la democracia”, afirmó.

El ministro también hizo énfasis en que la jornada electoral no concluye con el cierre de las mesas de votación. Recordó que los resultados que se conocen al final del día corresponden al preconteo y que el resultado oficial surge del proceso de escrutinio, que puede extenderse durante varios días.

“La jornada electoral no termina a las cuatro de la tarde. Termina cuando se confirmen los resultados, y estos resultados se confirman en el escrutinio”, señaló.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa envió un mensaje de confianza a la ciudadanía y aseguró que la Fuerza Pública continuará garantizando las condiciones de seguridad necesarias para proteger el voto de los colombianos y el normal desarrollo del proceso electoral.

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