“La elección tiene un componente técnico, pero también político”: contralor general

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, estará solo dos años en el cargo. Su primera elección fue invalidada por el Consejo de Estado y, más de un año después, el Congreso lo volvió a elegir para llevar las riendas del ente de control. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Carlos Hernán Rodríguez fue elegido por el Congreso como contralor general de la República en agosto de 2022. Sin embargo, una demanda en el Consejo de Estado anuló su elección en mayo de 2023, por vicios en el trámite del proceso. La Corte Constitucional le permitió volver a participar y esta semana, después de una arrolladora victoria en el Capitolio —donde consiguió 256 votos—, fue posesionado por el presidente Gustavo Petro nuevamente como jefe del ente que vigila los recursos públicos de la Nación. En entrevista para El Espectador, el abogado vallecaucano habló sobre el proceso que lo tuvo por fuera de la Contraloría más de un año, las cosas que cambiará en la entidad y los acuerdos que hizo con los distintos sectores políticos para que volvieran a elegirlo.

¿Cómo fue el año que estuvo por fuera batallando judicialmente para volver al cargo?

No fue un tema sencillo, pero yo respeto profundamente la decisión del Consejo de Estado. Prácticamente, la discusión que había era una sola: si debía anularse todo el proceso de elección y debía arrancar de los 20 candidatos finales, eso fue todo.

En contexto: Congreso eligió nuevamente a Carlos Hernán Rodríguez como cabeza de la Contraloría

Yo alegaba que actué de buena fe, no hice nada malo, yo no fui el que pudo haber cometido algún tipo de irregularidad frente a los vicios de forma que pudo tener el proceso. No consideraba justo que me marginan y no me dejaran participar, que invalidaran todo el proceso. Pedí que se invalidara desde el momento en el que el Consejo de Estado que se habían presentado las falencias, vamos a la Corte Constitucional, acepta la revisión de la tutela y una vez después de haber revisado el proceso, considera que en aras de proteger los derechos fundamentales en los cuales considero que se había podido cometer algún tipo de error de interpretación frente al tema, pues que se valorara y se ponderara ese tema permitiéndome participar.

Yo no me volví a presentar el concurso de 160 o 170 personas que abrieron. No quiero que esto se cofunda, pero si yo me vuelvo a presentar a un examen para contralor general, creo que yo lo paso, y creo que mi hoja de vida también amerita estar nuevamente, así esto arranque nuevamente de otra manera. Lógicamente en un examen puede ir bien, puede ir mal, pero yo opino que tengo los criterios para pasar ese examen. Lo que no pude aceptar nunca fue que se me margina de la posibilidad de concursar, porque en eso sí considero que estaba siendo afectado.

Todo ese año que estuve por fuera no fue fácil, por temas familiares y por estar proyectado para un periodo fijo determinado de cuatro años y abruptamente existe esa circunstancia y le obliga a uno replantear muchas cosas, pero me siento muy bien. Me siento muy tranquilo. Siento que llegó la misma persona, pero llegó otro contralor al ejercicio del cargo. Luego de haber sido avalado por las Cortes, de haber sido avalado nuevamente por todo el Congreso, porque es que yo no soy el controlador del gobierno, es que el controlador de la oposición también, la oposición también votó por mí. En ese sentido, me siento con toda la independencia para ejercer el cargo hasta donde yo pueda, y yo no tengo cálculo para más adelante.

¿Qué cambios hay entre el contralor que se fue hace más de un año y el que recién llega?

La primera vez llegué con mucha angustia, zozobra, expectativa, temores. Esta vez no me ha generado angustia, ni tengo temores, esta vez llego con mucha seguridad de lo que tengo que hacer.

La vida y dios me dieron la oportunidad de ejercer un tiempo y de ver desde afuera en qué podía estar fallando y de volver para rectificar en lo que eventualmente me podía estar equivocando. Ese es una oportunidad que, creo yo, no se da sino una sola vez. Además, coincidió con los 17 años del asesinato de los 11 diputados del Valle, cuando yo también era diputado.

Podría interesarle: Carlos Hernán Rodríguez regresó a la Contraloría tras una batalla jurídica de 363 días

Tuve la posibilidad de replantear y de mirar las cosas de una manera diferente y consciente de la inmensa responsabilidad que hay. Pero que más allá de cualquier tipo de cálculo, tengo el respaldo de todo el país para hacer lo que tenga que hacer y lo que corresponda. Si eventualmente se molestó el gobierno y no le pareció, o si se molestó la oposición y no le parece, pues ahí estaré hasta donde pueda terminar de ejercer la labor.

¿Le preocupa una nueva demanda que pueda sacarlo por segunda vez del cargo o siente que esta sí es la oportunidad definitiva para llevar las riendas de la entidad?

He escuchado y leído que la piensan demandar. Incluso me han preguntado si yo voy a demandar para que mi periodo dure cuatro años. Lo único que yo digo es que ojalá esas personas que tienen esa iniciativa estén pensando en el país y que miren lo bueno que eso tiene y lo que puede aportarle al país hacer eso, generando nuevamente seis o siete meses esperando que haya una decisión. Pero la verdad eso no me preocupa. A mí me dicen que me pasan las cosas por confiado, pero yo creo que uno tiene que dejar que las cosas vayan pasando y cada cosa tiene su momento.

Usted estuvo más de un año por fuera de la entidad y el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga quedó al frente. ¿Cómo va a ser ese proceso de empalme ahora que usted regresa a liderar la Contraloría?

He pedido más o menos unos 15 días a todas las personas, los funcionarios, la gente de afuera que me está pidiendo reuniones, para que me permitan al menos mirar el estado actual de la entidad, cómo ha venido funcionando, la valoración que haga de los delegados y la recomposición del equipo que me va a acompañar durante el ejercicio del remate de esta gestión. Hay una particularidad también y es que acá quedan dos años para salir, entonces no se puede improvisar. Y como no se puede improvisar, sí hay una ventaja muy importante con el doctor Zuluaga y es que él con los funcionarios le dieron continuidad a un plan que no hice yo, ese plan lo hice con todos los funcionarios de aquí de la Contraloría, con los sindicatos, las gerencias, la gente, entonces logramos demostrar que más allá de las personas están las instituciones.

Le recomendamos: “Llega en una época de tensión”: Petro posesionó a Carlos Hernán Rodríguez como contralor

Hablando con los funcionarios de la Contraloría les decía que vamos a defender la institucionalidad, la independencia de la Contraloría. Carlos Hernán y Carlos Mario son un factor coyuntural que esté o no esté, tiene que seguir una ruta determinada, esa me parece que es la mejor herencia. Con el doctor Zuluaga me voy a sentar y también con los delegados que están para pedir un examen de qué es lo que tienen para mostrarme de lo que han hecho en este año o en estos meses que hayan estado al frente y con base en eso espero tomar la mejor decisión y cometer la menor cantidad de errores posibles.

Viendo desde afuera cómo se movió la Contraloría este año, ¿considera que debe cambiarse ese plan que tenían antes de su salida?

Hay que cambiar, hay que ajustar, por ejemplo, la manera y la forma de cómo se puede reaccionar de manera más inmediata y presentar unos informes contundentes, fuertes, ciertos, que le den certeza al país y le permitan recuperar confianza frente a lo que es el manejo del recurso público.

Por ejemplo, con el tema del OCAD paz, yo necesito tener un informe y salir y explicarle a la gente qué pasó con eso. Lo mismo con el tema de regalías, explicar qué pasó con esos recursos, los temas de las gerencias de las contralorías, que eso no obedezca una circunstancia que es la queja que siempre hay coyuntural de la política de turno, que eso no se ha mirado como una interpretación de un pago a favor en la región. Yo quiero escucharlos, tengo que oír a los gerentes, ver qué justificación tienen, debo tener mucha pausa para tomar esas decisiones.

Quiero también resaltar el tema con los contralores territoriales. El control fiscal es uno solo y la máxima autoridad en el ejercicio del control fiscal es el contralor general de la República. Yo estoy marcando una línea no solamente para la Contraloría, sino para el control fiscal del país, las contralorías territoriales son autónomas, pero no son independientes y yo estoy marcando una línea. Si aplico control preferente a una contraloría y lo que me encuentro o evidencio, que espero que no sea así, son omisiones por parte de los contralores territoriales, no solamente voy a intervenir, sino que voy a realizar las denuncias respectivas frente a los contralores territoriales, eso no es amenaza, es simplemente lo que corresponde hacer, como a mí también me pueden denunciar, de hecho a mí me denuncian diariamente y pasan cosas, está perfecto, si a uno lo denuncian frente a un tema, uno tiene que salir a defenderse. ¿Qué es lo que va a pasar?, que no les aplicaré ese control preferente. No he hablado con ellos, pero lo que les pido es que obren más allá de cualquier tipo de circunstancia política de la región. Eso es lo duro para los contralores territoriales. Tienen y no tienen la culpa, porque para un contralor territorial que es elegido por la coalición de la Asamblea o que es elegido por la coalición del Concejo, pues termina con dificultades al momento de ejercer, porque dicen que es un desagradecido e ingrato, pero yo siempre les he llamado la atención para que piensen que uno sale solo de estos cargos, a uno todo el mundo lo felicita mientras está en el ejercicio del mismo, pero cuando sale, sale solo.

Conozca más: Contraloría investiga al ministro de Hacienda por pagos dobles en noviembre de 2023

Usted propuso que si lo elegían como contralor general recuperaría $10 billones. ¿Cómo piensa hacer eso en dos años en el cargo y no en cuatro?

Tengo varias estrategias y estoy seguro de que lo vamos a poder hacer. Yo me coloqué como meta cuando ingresé al ejercicio de la Contraloría recuperar un billón de pesos a terminar el cuatrienio. Vamos a llegar a la mitad y hemos recuperado $2 billones en efectivo. Eso significa que la meta estuvo mal calculada, debí haberla puesto más allá. En esta ocasión me estoy colocando una meta cierta, espero y aspiro lograr llegar a $4 billones al terminar el periodo.

Para lograrlo hay que fortalecer el tema de la DIARI (Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata) en el sentido del seguimiento de la obra en tiempo real. En el tema de los elefantes blancos voy a entrar a trabajarlo y empujarlo con todo. Contratista que no haya terminado la obra, gobernador, alcalde, que estén en ese tema, los voy a identificar en cada departamento y en cada municipio y voy a dedicar hasta mi último grado de aliento a irme encima en eso y voy a vincular a la Fiscalía y a la Procuraduría en eso. Quien no termine un tema de eso no va a terminar en problemas con la Contraloría solamente, va a terminar en problemas también con la Procuraduría y con la Fiscalía. Si nosotros hacemos ese ejercicio armónico, le aseguro, no sé qué han hecho con la plata, pero van a tener que sacarla de donde sea para terminar la obra y no mediante adicción, si ya el recurso se anticipó todo se cumple, pero no será solamente el detrimento patrimonial, sino la responsabilidad penal que exista y la disciplinaria para no volver a contratar. Si ese trabajo se ha articulado y nosotros nos dedicamos a recuperar obras por todo el territorio nacional, yo creo que eso es más significativo que la plata en efectivo.

Hablando de satisfacciones personales, usted arrasó en la elección como contralor en el Congreso. ¿Cómo fue el proceso dentro del Legislativo para lograr convencer a tantos sectores de que volvieran elegirlo a usted?, ¿qué acuerdos hicieron?

Primero aclarar que no fue una reelección, es elección, porque mi primera elección la anularon, ni siquiera me destituyeron, porque no hubo sanción. Y segundo, voy a confesar acá, yo tuve reuniones con las bancadas, quedé gratamente sorprendido, porque con las bancadas se habló de circunstancias desde el punto de vista de política de Estado y de política de lo que es la ejecución del gobierno. Yo noté unas bancadas muy interesadas frente a lo que debería ser la posición de la Contraloría en esos temas. Por ahí leí en alguna nota que decían “la aceitada maquinaria que tiene la Contraloría, porque eso es por puestos” o algo así. Si eso no tuviera que ser así, entonces por qué el gobierno u otras instituciones lo hacen, ¿o entonces es la Contraloría la que está haciendo que esto responda única y exclusivamente a una a un factor desde el punto de vista burocrático? No, aquí hay una cuestión que tiene que ir y que tiene que trascender.

Podría interesarle: Las cuentas de la Ungrd en Santander que no le cuadran a la Contraloría

Mi reto es mostrar que el hecho vale más que la palabra y lo tendré que demostrar ahora en cada una de las regiones, pero también yo le pido a los veedores y a los actores políticos locales que lo hagan sin ningún tinte político, porque lo que también pasa es que usted va a la región, y lo digo con profundo respeto, pero a veces se encuentra uno con que muchos veedores también van a obedeciendo algún tipo de interés. Hagamos un ejercicio sano más allá del interés político. Si logramos mostrar ese resultado contundente frente a lo evidente, pues yo pienso que estaríamos nosotros trascendiendo y mostrándole, como les dije yo a los congresistas, un tema que tiene un rigor técnico que es importante.

Precisamente se han hecho denuncias de falta de meritocracia en funcionarios de la Contraloría, incluso de cargos provisionales que se han creado en la entidad y que tienen manto de duda, ¿cómo corregir eso?

La elección del Contralor tiene un componente técnico, pero tiene un componente político. Para poder lograr estar aquí sentado y haber obtenido la votación que se obtuvo en el Congreso, yo me senté con todos los actores políticos y hablamos de temas e hice acuerdos. Con todas las bancadas y con el gobierno nacional lo único que pedí fue la independencia, porque creo que uno no puede llegar a las cosas a cualquier costo. A todos les reclamé que me otorgaran y me diera su confianza para actuar con independencia, así implicar que en un momento determinado tuviera que tocar los intereses de cualquier partido político o del gobierno. Y eso se aceptó, y lo digo aquí públicamente, porque eso lo hablé con ellos para llegar al cargo. Como existe esa circunstancia y como existe esa dinámica desde el punto de vista político, pues entonces de igual manera tendrá que existir de parte de la Contraloría la posibilidad de que se ejerza esa labor sin ningún tipo de cálculo. Me dicen que es muy difícil hacerlo así, pero en el tema de la Contraloría son cifras y son números y los números solo dicen si la política económica está haciendo bien o mal manejada, tiene o no tiene dificultades.

Lea también: Contraloría declaró responsables fiscales a exdirectivos de ETB por elefante blanco

En el caso de las provisionales, hay que sacar un concurso aquí, porque no es justo que cada cuatro meses la gente esté andando detrás de uno. Entonces voy a ver de dónde sacar, porque hace falta una plata para sacarlos todos. Ojalá dieran esa plata, pero inicialmente voy a ver de dónde recorto de acá de otras cosas para meterle a ese concurso y dejar como profesionalizado eso y abrir una convocatoria donde se puedan escribir los funcionarios de aquí, gente de afuera y que puedan llegar a esos cargos por mérito, porque hay una circunstancia ahí y es que es difícil encontrar quien haga buena auditoría. Entonces se prepara un funcionario para que haga buena auditoría y sacarlo los cuatro meses, eso es muy fregado y actualmente obedece a si es amigo mío o no es amigo mío. Parte de esa plata que menciono va a ir a eso, a la profesionalización y mejoramiento de los equipos.

¿Y qué le pidieron las bancadas a usted para darle el voto?

Me pidió la oposición que no fuera de ser un instrumento del gobierno para acabarlos. Y el gobierno me pidió que el organismo de control no debe ser un organismo de oposición al gobierno. Si usted tiene que hacer una observación, realícela, pero no sea un instrumento de la oposición para fregarnos a nosotros. Fue lo que me pidieron de fondo todos.

¿Cuáles van a ser las prioridades de su administración en esta mitad que le queda?

El tema de los elefantes blancos en el país, obras que quedan inconclusas. También, aunque ya se ha venido haciendo con el doctor Zuluaga, revisar los recursos que maneja la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y la destinación de recursos, ver para qué se están usando y si realmente atienden emergencias o se entregan donde no hay necesidad.

También, el trabajo en los territorios. Voy a revisar cuándo viajamos, en qué viajamos, cuántos van a viajar, cómo deben viajar, para que no se vaya a decir que nos vamos a pasear. A la gente le gusta ver al contrario de la región, a uno lo deben ver como una persona inmediata que le pueden poner quejas de lo que está pasando y uno tiene que escuchar. Yo no voy a las regiones a reunirme con el gobernador, con el alcalde, voy a las regiones a reunirme con la gente, con los veedores, y a que me recriminen incluso en muchas oportunidades a mí.

Pienso ampliar una importante parte del recurso, el tema de la de la sistematización, la seguridad informática, la actualización en sistemas de información y la manera de cómo nosotros ese control preventivo y concomitante sin que implique coadministrar podamos sacar pronunciamientos a tiempo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.