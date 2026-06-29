La espera de la madre que sabe dónde está su hijo desaparecido, pero no ha sido identificado

María Eugenia Sánchez Chacón tiene 62 años. Nació en Acacías (Meta) y cuando era niña llegó a Villavicencio. Foto: JEP

María Eugenia Sánchez Chacón tiene 62 años, el cabello florecido de canas y la mirada cansada por el tiempo y el dolor que causa la desaparición forzada. Es madre de tres hijos y los últimos 24 años, con muletas o en silla de ruedas, los ha dedicado con amor y dignidad a limpiar el nombre de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez, uno de ellos. Ha recorrido laboratorios forenses, oficinas de la Fiscalía, organizaciones de derechos humanos, unidades militares y despachos judiciales innumerables veces. En la mayoría de las ocasiones solo ha recibido...