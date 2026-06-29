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La espera de la madre que sabe dónde está su hijo desaparecido, pero no ha sido identificado

Durante 24 años, María Eugenia Sánchez ha buscado respuestas de la justicia sobre la desaparición de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. Tenía 17 años cuando fue asesinado por militares en el Meta y presentado como un guerrillero muerto en combate. Esta semana habrá una reunión clave para intentar avanzar en la identificación de sus restos.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
29 de junio de 2026 - 12:58 p. m.
María Eugenia Sánchez Chacón tiene 62 años. Nació en Acacías (Meta) y cuando era niña llegó a Villavicencio.
María Eugenia Sánchez Chacón tiene 62 años. Nació en Acacías (Meta) y cuando era niña llegó a Villavicencio.
Foto: JEP

María Eugenia Sánchez Chacón tiene 62 años, el cabello florecido de canas y la mirada cansada por el tiempo y el dolor que causa la desaparición forzada. Es madre de tres hijos y los últimos 24 años, con muletas o en silla de ruedas, los ha dedicado con amor y dignidad a limpiar el nombre de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez, uno de ellos. Ha recorrido laboratorios forenses, oficinas de la Fiscalía, organizaciones de derechos humanos, unidades militares y despachos judiciales innumerables veces. En la mayoría de las ocasiones solo ha recibido...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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H. Callejas(4167)Hace 33 minutos
Gracias a la JEP, Doña María tiene un poquito de paz y de alivio para su vida, es lo mínimo que puede hacer el estado para resarcir tanto dolor, ojalá el "tigre" no revictimice a Doña María.
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 39 minutos
Es horroroso todo lo que aquí se hace público. Mucho más la humillación a la que someten a una mamá cuando no la dejan entrar o entra "gateando " a la fiscalía, dada su incapacidad física y lo inhumano de algunos de los funcionarios. ¿O eran todos? Clasismo, aporofobia, aquí hay de todo.
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 39 minutos
Es horroroso todo lo que aquí se hace público. Mucho más la humillación a la que someten a una mamá cuando no la dejan entrar o entra "gateando " a la fiscalía, dada su incapacidad física y lo inhumano de algunos de los funcionarios. ¿O eran todos? Clasismo, aporofobia, aquí hay de todo.
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 39 minutos
Es horroroso todo lo que aquí se hace público. Mucho más la humillación a la que someten a una mamá cuando no la dejan entrar o entra "gateando " a la fiscalía, dada su incapacidad física y lo inhumano de algunos de los funcionarios. ¿O eran todos? Clasismo, aporofobia, aquí hay de todo.
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 39 minutos
Es horroroso todo lo que aquí se hace público. Mucho más la humillación a la que someten a una mamá cuando no la dejan entrar o entra "gateando " a la fiscalía, dada su incapacidad física y lo inhumano de algunos de los funcionarios. ¿O eran todos? Clasismo, aporofobia, aquí hay de todo.
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