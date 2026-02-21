Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La caída de Leonidas Bustos: las razones detrás de su histórica condena judicial

La Corte Suprema de Justicia condenó al poderoso exmagistrado a 10 años de cárcel. Hoy está prófugo de la justicia y tiene activa una notificación roja de Interpol. El alto tribunal determinó que el togado tuvo plena consciencia de su participación en un entramado criminal a cambio de lujos y dinero. La Sala determinó que no tuvo respeto por la justicia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
21 de febrero de 2026 - 03:25 p. m.
La Corte Suprema condenó a diez años de cárcel al exmagistrado por su rol como líder en el entramado criminal del Cartel de la Toga.
La Corte Suprema condenó a diez años de cárcel al exmagistrado por su rol como líder en el entramado criminal del Cartel de la Toga.
Foto: Mauricio Alvarado

La corrupción también contaminó la inteligencia y la experiencia. Poco importó que haya sido uno de los hombres más poderosos al interior de las altas esferas de la justicia, la Corte Suprema condenó a diez años de cárcel al exmagistrado Leonidas Bustos por su rol de líder en el entramado criminal conocido como el Cartel de la Toga. La sentencia del alto tribunal demostró que, a pesar de su formación profesional, su trayectoria en la justicia y su trabajo como togado, Bustos torció procesos judiciales en el más importante órgano de la...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Leonidas Bustos

Cartel de la Toga

Exmagistrado

Paulina Mesa

PremiumEE

 

William Velasco velez(16260)Hace 6 minutos
Que gran tristeza esta corrupción en la justicia. La pregunta es, si las universidades están formando profesionales del derecho con calidades éticas y morales, como por ejemplo el Externado que sus egresados a dominado el poder judicial, procuraduría, fiscalía y contraloría durante muchísimos años.
Margarita Osuna de Amador(89855)Hace 8 minutos
Qué tristeza que la justicia termine en manos de estos corruptos, pícaros e indecentes.
Michael Myers(apgw0)Hace 14 minutos
El sr bustos prófugo y los besaile en plena campaña ...
Natalia Rincon(89066)Hace 16 minutos
Y los demás del "cartel de la toga", ¿Para cuándo?
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.