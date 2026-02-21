La caída de Leonidas Bustos: las razones detrás de su histórica condena judicial

La Corte Suprema condenó a diez años de cárcel al exmagistrado por su rol como líder en el entramado criminal del Cartel de la Toga. Foto: Mauricio Alvarado

La corrupción también contaminó la inteligencia y la experiencia. Poco importó que haya sido uno de los hombres más poderosos al interior de las altas esferas de la justicia, la Corte Suprema condenó a diez años de cárcel al exmagistrado Leonidas Bustos por su rol de líder en el entramado criminal conocido como el Cartel de la Toga. La sentencia del alto tribunal demostró que, a pesar de su formación profesional, su trayectoria en la justicia y su trabajo como togado, Bustos torció procesos judiciales en el más importante órgano de la...