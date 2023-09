“La Fiscalía es la que debe investigar”: Barbosa sobre militares en Tierralta

La Fiscalía citó a interrogatorio a más de 30 militares involucrados en el caso de amenazas a la población civil. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Se suponía que, a esta hora del 14 de septiembre, una comisión integrada por la Fiscalía y la Procuraduría ya estaría indagando sobre las amenazas que militares, al parecer de la XI Brigada, desplegaron sobre la población de la zona rural de Tierralta (Córdoba). No obstante, el helicóptero en el que se dirigía la comisión fue recibido con disparos, por lo cual, la Fiscalía tienen abiertas dos noticias criminales sobre el conjunto de hechos.

“Es increíble que pueda llegar una comisión de la Inspección General del Ejército y no pueda haber llegado la Fiscalía a un hecho de violación de derechos humanos contra la población civil, que corresponde en lo penal a la Fiscalía”, señaló Barbosa en entrevista con Caracol Radio. Asimismo, Barbosa explicó que, si en algún momento la Justicia Penal Militar solicita conocer en exclusiva el caso, el ente investigador pedirá que se dirima la competencia.

Asimismo, Barbosa reveló que la Procuraduría tomó por poder preferente el caso, que fue conocido esta semana a través de videos de redes sociales, en los que se ve a militares apuntando armas cortas y largas a la población de Santa Isabel del Manso. Allí, como lo ha denunciado la comunidad, hubo hurtos de ropa, dinero y elementos de aseo por parte de los militares. Incluso, la Defensoría del Pueblo señaló a militares del Ejército por presuntos actos sexuales con una de las mujeres de la región.

“Esos hechos generan una preocupación mayúscula porque hay un freno, no hay unas garantías para esas investigaciones en Colombia y por eso le vamos a solicitar el día de hoy al presidente (Gustavo Petro), con la señora Procuradora (Margarita Cabello), una comunicación para que garantice que podamos llegar a esa zona”, explicó Barbosa. El Espectador confirmó que hacia el mediodía de este 14 de septiembre la comisión integrada por Fiscalía y Procuraduría estará en terreno, luego de despejar con fuerza pública la zona y unos impases por temas meteorológicos.

Esta mañana, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió al escándalo protagonizado por los militares, rechazando los hechos ocurridos y proponiendo un sistema de alertas tempranas, coordinada por la Defensoría y oenegés de Derechos Humanos. Ante ello, Barbosa respondió: “Uno queda medio sorprendido cuando una persona de ese nivel, que participó en más de 25.000 hechos delictivos en el país, ahora se convierte en una persona que se pronuncia sobre los hechos de gravedad de derechos humanos en Córdoba, que fue la zona que ellos azotaron hace 20 años”.

Asimismo, a Barbosa se le preguntó por su posible entrada al proceso de la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia como testigo. Sobre el caso del supuesto robo del maletín con dinero de la funcionara pública y los eventos de interceptaciones telefónicas contra la exniñera Marelbys Meza, Barbosa aseguró que lo único que hizo, en su momento, fue ofrecerlas capacidades de su institución a Sarabia cuando ella denunció el robo en su casa.

“Yo fui muy claro en la comunicación que le dirigí al apoderado de Laura Sarabia, donde le informe que una vez se conocieron los hechos del hurto, inmediatamente se hizo una llamada protocolaria, como la que le hago a cualquier alto funcionario del Estado, para decirle que la Fiscalía está al frente de esa investigación. Y que no había ningún tipo de ayuda adicional. Lo que hubo fue un presunto hurto en la casa y me le puse a disposición como me le pongo a cualquier alto funcionario del Estado, a cualquier periodista, para que cuenten con el apoyo institucional. No duró más de 30 segundos esa comunicación”, concluyó Barbosa.

