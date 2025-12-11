Logo El Espectador
Judicial
La Fiscalía evalúa capturar a alias “Calarcá”, pero las ZUT podrían impedir su detención

El ente investigador estudia una orden de captura por nuevos delitos en contra del jefe disidente. Sin embargo, la ley de paz total suspende todas las capturas, incluso las que son con fines de extradición, dentro de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), lo que abre un choque jurídico sobre la aplicabilidad de la medida. El gobierno avanza en cinco de ellas.

Redacción Judicial
11 de diciembre de 2025 - 12:01 p. m.
La Fiscalía evalúa capturar a alias “Calarcá”, el jefe de la disidencia de las Farc que negocia una salida de la guerra con el gobierno Petro desde abril de 2024.
Foto: Archivo Particular

La fiscal Luz Adriana Camargo se alista para emitir una orden de captura en contra de Alexánder Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, el jefe de la disidencia de las Farc que negocia una salida de la guerra con el gobierno Petro desde abril de 2024. La jefa del ente investigador anunció este 10 de diciembre que sus fiscales están estudiando la posibilidad de pedir una nueva orden de detención en contra de este líder guerrillero porque, explicaron fuentes del ente investigador, tienen pruebas de que, pese a estar sentado en una mesa de...

Por Redacción Judicial

