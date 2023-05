‘La Fiscalía sí tiene quien le ponga límites’: exministro Yesid Reyes

El abogado Yesid Reyes es director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Esta semana una jueza negó la preclusión que pedía la Fiscalía a favor de Álvaro Uribe. Es la segunda vez que el ente investigador solicita cerrar ese proceso y la segunda jueza que dice no. ¿La Fiscalía tiene límites legales en el número de intentos para conseguir que el expresidente no vaya a juicio o puede insistir de manera indefinida y hasta cuando ya no sea posible juzgarlo porque prescribió su caso?