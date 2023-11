“La fuerza pública hace que estos debates se generen”, abogado de policía satánico

Nicolás Calderín, abogado del policía satánico Foto: Nicolás Calderín

El auxiliar Andrés Parales interpuso una tutela contra la Policía de Bucaramanga, en la que pide que se le respete su derecho a profesar la religión satánica de la iglesia de Anton Lavey. Para él, mantener el cabello largo es un acto de rebeldía que le pide su culto. Andrés es creyente de la biblia de Anton Lavey, un denominado papa que escribió y publicó un código de filosofía de vida en favor de Satanás. Su tutela ya fue negada en primera Instancia, pero decidió apelar la decisión. En este proceso lo ha acompañado la Asociación de Ateos de Bogotá. Nicolás Calderón, su abogado defensor, habla sobre el caso.

En contexto: La historia del policía satánico que pide respeto por su derecho al culto

Como abogado, ¿Cómo cree que una institución como la Policía podría terminar garantizando realmente el derecho a la libertad de culto cuando ha sido históricamente tan cristiana?

A los policías tradicionalmente se les ha infundido la Constitución Política, pero no se les habla sobre derechos fundamentales, sobre diversidad sexual y reproductiva o en materia de libertad de culto, entonces yo creo que el tema es incómodo. Usted ve muchos de los comentarios que están haciendo personas que pertenecen a la institución y es como pues, él aceptó y ya renunció a sus derechos, aceptó unirse acá a la fuerza pública, por eso debe tener el cabello como nosotros ordenamos y si es que tiene otra religión profésela, pero por fuera de la institución. Son cosas que uno ve que implican un desconocimiento en materia constitucional.

¿Considera que el cambio está en las personas?

Sí, yo creo que el cambio está como en cómo educamos a los policías. A los policías se les habla mucho de como perseguir personas que no se están comportando de manera adecuada, que están armando alboroto, que están de pronto creando protestas y eso es lo que ha pasado con Andrés Camilo. Actualmente, se le ve en la Policía no solamente como un satanista, sino un sindicalista, alguien que está creando problemas, un incendiario y por eso es que lo persiguen tanto. Pero es porque la policía institucionalmente tiene eso muy interiorizado, dicen que cualquier persona que medio quiera defender sus derechos fundamentales ya es un revoltoso y pues hay que apagarlo.

Le puede interesar: El “infierno” de los vecinos que buscan sacar de la cuadra una iglesia improvisada

¿Cómo ha sido la recepción del público en general? ¿Considera que la historia ha terminado por hacer ver la gente al ser humano que hay detrás de la historia?

Sí. Se ha dado la oportunidad de explicar las diferencias entre el satanismo teísta y no teísta. La gente cree que el satanismo necesariamente es cortar bebés, hacer sacrificios y prender velas negras en un ritual mágico en el que se hacen cualquier tipo de cosas y no todo es así. Por ejemplo, el satanismo no teísta, que es el que practica nuestro compañero Andrés Camilo, es uno que implica que él cree en la biblia satánica pero ve al diablo, no como una presencia mágica, no como un dios, sino que más bien como un símbolo de rebeldía. Por eso mismo es que no desea cortar su cabello porque lo ve como un símbolo de rebeldía y así mismo lo profesa. Nadie tiene porque atentar contra lo que moralmente considera que está bien y pues sobre todo en su estética, si tiene que atentar contra la estética porque otra persona se lo está diciendo, no está cumpliendo con los mandamientos normativos que tiene su Iglesia.

Después de que se conociera la noticia, ¿Ha tenido algunos problemas con sus superiores? Sobre todo porque hay un intendente de policía que es también como el centro de la tutela, una persona que lo estaría rechazando en la institución por su condición...

Exactamente, hace comentarios hostiles sobre él, precisamente sobre eso él puso una queja de acoso laboral. Pero lo que hizo la policía, en vez de investigar, de hacer el proceso de acoso laboral que ordena la ley diez de 2006, fue como bueno, usted se estaba quejando, entonces lo vamos a cambiar de lugar. Sí, y peor aún con este tema de las tutelas. Ahora que se volvió como noticia nacional, pues peor será.

Antecedentes: Confirman tutela que prohíbe a la Policía comprar $26 millones en biblias

¿Le parece alcanzable la meta de hacer de la Policía un lugar más seguro para otras religiones?

Me parece una meta alcanzable, pero como te digo todo está en como educamos a los policías. Lo que pasa es que el estado está invirtiendo recursos en infundir la religión cristiana y la religión católica, hasta que no eliminemos eso, hasta que el estado no sea completamente neutral y logremos que la policía también, pues no vamos a tener un respeto por todas las religiones. Es algo que seguramente se va a lograr, pero hasta el momento estamos bastante crudos en el tema. Como te digo, yo pienso que el cambio realmente es en el nivel educativo.

Como asociación de ateos de Bogotá, ¿esperan que el expediente llegue a la Corte Constitucional? Si es así, ¿Cómo esperan que sé dé el debate en el alto tribunal?

Yo espero un debate por lo alto a nivel constitucional sobre la relación de sumisión que tienen los policías y como esto se relaciona con renunciar a sus derechos fundamentales, porque básicamente es lo que dijeron y lo que dijo el juez de primera instancia. Pero como ya hemos explorado en esta instancia, este es un tema de libertad de culto. Va a ser muy interesante ver si es que esta relación realmente implica que un policía tenga que renunciar a su culto y tenga que cortarse el cabello, si es que eso va en contra de su religión o en contra de su orientación sexual, un debate muy interesante. También se van a pronunciar organizaciones interesantes y universidades, esperemos que llegue a estas instancias para que así como le pasó a Andrés, no le pase a otras personas, ser discriminadas por su religión o su orientación sexual.

Lea también: La batalla judicial de un soldado por la libertad de cultos en el Ejército

Una de las consideraciones que tomó el Juzgado de primera instancia en Bucaramanga fue que en ciertas ocasiones se debe limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad ¿Qué piensa la respecto?

Digamos que eso es cierto, especialmente con la Fuerza Pública. Porque, como lo menciona la primera instancia, hace parte de una relación especial de sujeción en la que el Estado puede prohibirles ciertas cosas y puede tratarlos de cierta manera. Pero digamos que el límite ya está en cosas que rayan con sus sentimientos, como en este caso que estamos hablando del culto. El culto es algo demasiado importante, es algo que genera guerras. Pero la policía bueno, o el juzgado en su momento no pudo explorar el tema, es algo que se hará en segunda instancia.

La Asociación de Ateos de Bogotá en ocasiones pasadas se ha dado la lucha con el tema de la libertad de culto en esta institución ¿Por qué crees que la asociación se ha concentrado en estas luchas dentro de la fuerza pública? ¿Cree que la fuerza pública en sí misma origina las luchas de poder, libertad de culto y de personalidad?

Realmente es la fuerza pública la que hace que estos debates se generen, porque qué hacemos en pleno 2023, donde cambiamos la Constitución desde 1991 porque era netamente católica y dejamos eso de lado teniendo esta discusión, tenemos un estado completamente laico y que hacemos en pleno 2023 teniendo esta discusión. La policía compra libros de una religión y puede decirle a una persona que se le puede prohibir en una institución pública que profese su religión o que corte su cabello, siendo esto algo que puede atentar contra su libertad sexual y reproductiva. O sea, la policía hoy en día no debería estar diciéndole a la gente en que tiene que creer o con quién tiene que relacionarse sexualmente, pero es gracias a ellos mismos, a la Policía Nacional, el ejército que seguimos en estos debates. Hoy en día deberíamos estar viviendo en un país desarrollado.

¿Qué otras peleas se ha dado la Asociación?

Nos hemos dado peleas que incluso hemos perdido. Como cuando Claudia Lopez salió a pedir disculpas en la plaza de Bolívar por los policías que habían acabado con la vida de varios jóvenes en las protestas de 2020 más o menos. Esa pelea, por ejemplo, la perdimos y eso que fue una de las primeras. Nos dimos pelea contra una iglesia que quieren restaurar, desde el momento en que salió y me di cuenta de que era patrimonio cultural, vi que estaba perdida, pero igual la dimos y así hemos dado muchas peleas por personas, por ejemplo, que se han visto afectadas por el ruido algunas iglesias en Bogotá.

Claro, como paso Cali recuerdo bien ese caso. Ese caso también lo sacamos en sección judicial, como unos vecinos se pelearon con una iglesia que estaba improvisada al lado de la casa y que era ruido día y noche y no dejaba tranquilo a los vecinos de la cuadra ...

Y como pasó acá en Bogotá con el padre Chucho. El padre Chucho también saca ahí toda su iglesia en Castilla y arma un desorden en pleno espacio público, sin tener ningún permiso en absolutamente nada.

Antecedentes: Confirman tutela que prohíbe a la Policía comprar $26 millones en biblias

Sobre los expedientes que ustedes han hecho ¿Alguno de ellos ha llegado a la Corte? Y si no, ¿les gustaría que este expediente de Andrés fuera el primero que llegara a discusión constitucional?

No de lo que hemos hecho, no. Yo no llevo tanto tiempo en la asociación como para decirte si de pronto, antes de que yo llegara alguno había llegado a Corte Constitucional, creo que del de Dios y patria llegó en su momento, pero actualmente no. Porque por ejemplo, el caso de las biblias se ganó, pero pensaba que hubiera sido interesante y con este seguramente yo creo que va a llegar, independientemente de que se gane o pierda, seguramente va a llegar a la Corte Constitucional.

Para nuestros lectores ¿Cómo pueden conocer la asociación, cómo pueden dar a conocer su caso, con quién se pueden comunicar para denunciar casos como el de Andrés, el auxiliar de policía que busca su protección en el derecho a la libertad de culto?

Lo que deberían hacer es buscarnos por redes sociales a la Asociación de Ateos de Bogotá, buscarnos en TikTok, en Instagram, Facebook y ahí contactarnos, ya sea por mensaje directo, por los teléfonos que están ahí. Por ese medio recibimos los contactos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.