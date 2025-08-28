No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La guerra contra “Mordisco” y la retención de militares que enfrenta al Estado con civiles

El círculo cercano de “Iván Mordisco” ha tenido dos pérdidas en los últimos días. Uno de sus hombres de confianza en Cauca se entregó a las autoridades y otro, en Guaviare, murió en una operación del Ejército. Tras estos últimos hechos, 33 militares fueron retenidos por la comunidad, que pide explicaciones por la presunta muerte de un civil.

Valentina Gutiérrez Restrepo
28 de agosto de 2025 - 01:02 a. m.
De acuerdo con las autoridades, un líder de las disidencias de “Iván Mordisco” estaría instrumentalizando a la población para impedir labores del Ejército.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

En cuestión de 72 horas, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido en el mundo criminal como “Iván Mordisco”, ha visto la caída de dos de sus hombres más cercanos en su guerra contra el Estado y por el negocio de las drogas. Primero fue Willinton Vanegas Leyva, alias “Dumar”, a quien un francotirador del Ejército le disparó el pasado 24 de agosto en la vereda Nueva York del municipio El Retorno (Guaviare). Él y otros disidentes más murieron en la operación.

Luego, a primera hora de este miércoles 27 de agosto, el Ejército confirmó que se había...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

