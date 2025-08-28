La guerra contra “Mordisco” y la retención de militares que enfrenta al Estado con civiles

De acuerdo con las autoridades, un líder de las disidencias de “Iván Mordisco” estaría instrumentalizando a la población para impedir labores del Ejército. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

En cuestión de 72 horas, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido en el mundo criminal como “Iván Mordisco”, ha visto la caída de dos de sus hombres más cercanos en su guerra contra el Estado y por el negocio de las drogas. Primero fue Willinton Vanegas Leyva, alias “Dumar”, a quien un francotirador del Ejército le disparó el pasado 24 de agosto en la vereda Nueva York del municipio El Retorno (Guaviare). Él y otros disidentes más murieron en la operación.

Luego, a primera hora de este miércoles 27 de agosto, el Ejército confirmó que se había...