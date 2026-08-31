La guerra que les arrebató el territorio a dos comunidades arhuacas del Magdalena

Dos demandas buscan que integrantes de las comunidades indígenas Seynurwa y Singuney recuperen más de 16.000 hectáreas de su territorio.
Foto: Cortesía
Grupos de guerrillas en los años 80. Paramilitares en la década del 90. Expansión de grupos residuales de las autodefensas desde 2023. Esta ha sido la gobernanza ilegal que han sufrido durante más de cuatro décadas algunas de las comunidades indígenas del pueblo arhuaco en el departamento de Magdalena. Una guerra que les ha costado desplazamientos, amenazas, despojos, dolor y sangre a 629 personas de la comunidad Seynurwa, en el municipio de Aracataca, y a 562 integrantes del asentamiento Singuney, en Fundación. El reconocimiento de esas...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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