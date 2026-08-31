Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La guerra que les arrebató el territorio a dos comunidades arhuacas del Magdalena

Dos demandas buscan que integrantes de las comunidades indígenas Seynurwa y Singuney recuperen más de 16.000 hectáreas de su territorio. Una petición que, más que devolverles su tierra, busca por primera vez desde la creación de la Ley de Víctimas el reconocimiento de la violencia que han sufrido.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
31 de agosto de 2026 - 03:00 a. m.
Dos demandas buscan que integrantes de las comunidades indígenas Seynurwa y Singuney recuperen más de 16.000 hectáreas de su territorio.
Dos demandas buscan que integrantes de las comunidades indígenas Seynurwa y Singuney recuperen más de 16.000 hectáreas de su territorio.
Foto: Cortesía

Grupos de guerrillas en los años 80. Paramilitares en la década del 90. Expansión de grupos residuales de las autodefensas desde 2023. Esta ha sido la gobernanza ilegal que han sufrido durante más de cuatro décadas algunas de las comunidades indígenas del pueblo arhuaco en el departamento de Magdalena. Una guerra que les ha costado desplazamientos, amenazas, despojos, dolor y sangre a 629 personas de la comunidad Seynurwa, en el municipio de Aracataca, y a 562 integrantes del asentamiento Singuney, en Fundación. El reconocimiento de esas...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Restitución de tierras

Restitución de tierras indígenas

Restitución de tierras en Colombia

Conflicto armado

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.