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“Quisieron apagar mi voz con las llamas”: el relato de una mujer buscadora sobreviviente

Tras ser citada por hombres que pertenecerían al Clan del Golfo, la lideresa Cleiner Almanza Blanco fue rociada con alcohol y quemada en zona rural de Turbaco (Bolívar). Desde una clínica donde se recupera, habló con El Espectador sobre su grave situación de seguridad y las amenazas que persisten contra ella y sus hijos.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
15 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
Desde hace 28 años, Cleiner Almanza busca el paradero de su hermano Julio César Blanco desaparecido en la vereda La Reforma, de El Carmen de Bolívar. Al parecer, habría sido víctima de un falso positivo.
Desde hace 28 años, Cleiner Almanza busca el paradero de su hermano Julio César Blanco desaparecido en la vereda La Reforma, de El Carmen de Bolívar. Al parecer, habría sido víctima de un falso positivo.
Foto: Archivo Particular

A la mujer buscadora Cleiner Almanza Blanco la intentaron callar quemándola viva. Las amenazas que durante años ha recibido por su labor como defensora de derechos humanos se materializaron en la noche del pasado 8 de junio. Ese día, en la mañana, un hombre la abordó por la espalda en un puesto de comida y, apretándola con fuerza, le dijo que tenía que presentarse a las ocho de la noche en un tramo de la vía que conduce al corregimiento de Aguas Prietas, en Turbaco (Bolívar). Allí, hombres que pertenecerían al Clan del Golfo la rociaron con...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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