La historia de la exfiscal que torció extradición de un presunto narco y terminó condenada

La funcionaria trabajó como fiscal delegada ante jueces de conocimiento El tambo (Cauca) y luego fue trasladada a Popayán. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

María del Socorro Fernández Chávez pasó de ser la fiscal delegada ante los jueces del circuito de Popayán (Cauca) a estar condenada a una pena de más de siete años de cárcel. ¿La razón? Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán la declararon culpable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, por haber torcido la extradición de un colombiano buscado por la justicia de Estados Unidos. El Espectador accedió al fallo completo en contra de la exfuncionaria, en el que se detallan sus movidas para...