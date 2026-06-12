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La historia de la exfiscal que torció extradición de un presunto narco y terminó condenada

La exfiscal María del Socorro Fernández Chávez pagará más de siete años de cárcel por haber imputado a un presunto narcotraficante en un caso que, según el Tribunal Superior de Popayán, “no tenía ni pies ni cabeza”. Todo con un solo objetivo: desviar el pedido de extradición de Estados Unidos en contra del imputado por narcotráfico. Estos son los detalles de la decisión.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
13 de junio de 2026 - 02:24 a. m.
La funcionaria trabajó como fiscal delegada ante jueces de conocimiento El tambo (Cauca) y luego fue trasladada a Popayán.
La funcionaria trabajó como fiscal delegada ante jueces de conocimiento El tambo (Cauca) y luego fue trasladada a Popayán.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

María del Socorro Fernández Chávez pasó de ser la fiscal delegada ante los jueces del circuito de Popayán (Cauca) a estar condenada a una pena de más de siete años de cárcel. ¿La razón? Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán la declararon culpable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, por haber torcido la extradición de un colombiano buscado por la justicia de Estados Unidos. El Espectador accedió al fallo completo en contra de la exfuncionaria, en el que se detallan sus movidas para...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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