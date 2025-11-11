Logo El Espectador
La historia de los dos policías que sobrevivieron a la explosión en Tunja

Los intendentes Diego Sáenz y Miguel Ángel Cruz fueron los llamados a desactivar un carro bomba instalado por el Eln para atentar contra una base militar en Tunja el pasado 8 de noviembre. Ambos relataron el minuto a minuto de esta operación en la que 22 explosivos alcanzaron a detonarse y destruyeron parte de las instalaciones del batallón Simón Bolívar.

Valentina Gutiérrez Restrepo
11 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
De los 24 cilindros instalados en el carro bomba, 22 fueron expulsados contra la base militar. Los intendentes Diego Sáenz (arriba) y Miguel Ángel Cruz estaban a unos metros cuando ocurrió la explosión.
Foto: Archivo Particular

A las 8:14 de la mañana, 22 cilindros bomba detonaron en el barrio Prados de Alcalá, a 30 metros del batallón Simón Bolívar en Tunja (Boyacá). La explosión, que ocurrió el pasado 8 de noviembre, destruyó parte del cantón militar Gustavo Rojas Pinilla y dejó tres civiles heridos.

La detonación, que debía ser controlada, se activó en medio de una operación de técnicos antiexplosivos de la Policía, que pretendían desactivar los artefactos instalados en una volqueta abandonada en la vía. Los intendentes Diego Alejandro Sáenz y Miguel Ángel Cruz,...

