La historia de los dos policías que sobrevivieron a la explosión en Tunja

De los 24 cilindros instalados en el carro bomba, 22 fueron expulsados contra la base militar. Los intendentes Diego Sáenz (arriba) y Miguel Ángel Cruz estaban a unos metros cuando ocurrió la explosión. Foto: Archivo Particular

A las 8:14 de la mañana, 22 cilindros bomba detonaron en el barrio Prados de Alcalá, a 30 metros del batallón Simón Bolívar en Tunja (Boyacá). La explosión, que ocurrió el pasado 8 de noviembre, destruyó parte del cantón militar Gustavo Rojas Pinilla y dejó tres civiles heridos.

La detonación, que debía ser controlada, se activó en medio de una operación de técnicos antiexplosivos de la Policía, que pretendían desactivar los artefactos instalados en una volqueta abandonada en la vía. Los intendentes Diego Alejandro Sáenz y Miguel Ángel Cruz,...