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La historia de una vendedora informal que cambió las reglas de desalojos en espacio público

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de una vendedora informal en Cartagena que fue desalojada de su puesto de comidas rápidas tras décadas de laborar en el mismo lugar. El alto tribunal determinó que la Alcaldía ignoró el contexto y no ofreció alternativas de subsistencia tras el desalojo. El fallo marca un precedente entre las políticas de espacio público y la realidad de los trabajadores informales.

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Redacción Judicial
01 de agosto de 2026 - 01:37 p. m.
El fallo marca un precedente entre las políticas de espacio público y la realidad de los trabajadores informales.
El fallo marca un precedente entre las políticas de espacio público y la realidad de los trabajadores informales.

Desde hace 32 años, Rosalba Pérez vende comida en el barrio Getsemaní, de Cartagena. Ese puesto de fritos y comidas rápidas, al que le llama “Donde Rochy”, le ha permitido subsistir a sus casi 60 años. Lleva tanto tiempo en la misma esquina de la Plaza, que hasta el párroco de la Santísima Trinidad le entregó un certificado que la reconoce como una vendedora informal de las de origen. Pero un día, la Alcaldía de Cartagena la desalojó.

La excusa fue una “recuperación del espacio público”, pero para Rosalba fue mucho más que eso. La acción,...

Por Redacción Judicial

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Caleño82(jx49o)Hace 24 minutos
Pregunto yo en medio de mi ignorancia de este caso: ¿Por qué la señora Rosalba desde un principio, o después del fallecimiento de su madre, no registró el puesto ambulante bajo su nombre? Repito, hablo desde mi ignorancia del caso. La alcaldía de Cartagena, como lo entiendo, no era que quería ser una mierda con la señora; simplemente, aplicaba la ley bajo el argumento válido de que ella no aparecía como titular. Afortunadamente la tutela que interpuso le sirvió, y la Corte falló a su favor.
Jorge Casallas(44686)Hace 55 minutos
No soy abogado, y entiendo la proteccion de la señora, pero la corte ha sentado un mal precedente para el respeto al espacio publico, creo que la decision hibiera sido qie se obligara a la alcaldia a proveer un lugar cercano donde la sra pudiera paga um arriendo accequible. El principio de que el bien comunitario prima sobre el individual no se aplico
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