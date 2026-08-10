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La historia del joven campesino asesinado por soldados en un batallón de Antioquia en 2025

Un cabo y cuatro soldados del Ejército Nacional fueron condenados tras aceptar que torturaron, asesinaron e intentaron desaparecer en octubre de 2025 a Esneider Flórez Manco, un joven campesino que tenía una discapacidad cognitiva. El Espectador conoció los detalles de la sentencia.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
10 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Un cabo y cuatro soldados del Ejército Nacional fueron condenados tras aceptar que torturaron, asesinaron e intentaron desaparecer en octubre de 2025 a Esneider Flórez Manco.
Un cabo y cuatro soldados del Ejército Nacional fueron condenados tras aceptar que torturaron, asesinaron e intentaron desaparecer en octubre de 2025 a Esneider Flórez Manco.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esneider Flórez Manco, de 27 años, era el hijo menor de una familia campesina de seis hermanos. Vivía en la vereda El Madero, de Frontino (Antioquia). Tenía 27 años y trabajaba en trapiches paneleros para ayudar a su familia, a pesar de que tenía una discapacidad cognitiva. El 7 de octubre de 2025 fue asesinado por nueve uniformados en la Base Militar Antorcha, ubicada en ese municipio del occidente antioqueño.

Murió tras al menos cinco horas en las que fue sometido por los uniformados a torturas, golpes y tratos crueles con un solo objetivo:...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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Esneider Flórez Manco

 

F P(25724)Hace 5 horas
Definitivamente el Ejercol recluta a las peores escorias.
maribel martinez(mypzj)Hace 8 horas
Caines
CAMILITO(7137)Hace 9 horas
Los héroes de la patria en plena acción. Asesinos infames si rastros de humanidad. Esos son el perfil que necesita adle para sus campañas exterminio.
UnaVezMás (22193)Hace 11 horas
Terrible
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