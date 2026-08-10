La historia del joven campesino asesinado por soldados en un batallón de Antioquia en 2025

Un cabo y cuatro soldados del Ejército Nacional fueron condenados tras aceptar que torturaron, asesinaron e intentaron desaparecer en octubre de 2025 a Esneider Flórez Manco. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esneider Flórez Manco, de 27 años, era el hijo menor de una familia campesina de seis hermanos. Vivía en la vereda El Madero, de Frontino (Antioquia). Tenía 27 años y trabajaba en trapiches paneleros para ayudar a su familia, a pesar de que tenía una discapacidad cognitiva. El 7 de octubre de 2025 fue asesinado por nueve uniformados en la Base Militar Antorcha, ubicada en ese municipio del occidente antioqueño.

Murió tras al menos cinco horas en las que fue sometido por los uniformados a torturas, golpes y tratos crueles con un solo objetivo:...