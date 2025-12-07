La historia del psicólogo del ICBF asesinado cuando intentaba evitar el reclutamiento de niños

El psicólogo llevaba más de un año viajando a las veredas de Guaviare en medio de campañas de prevención para menores de edad. Foto: Eder Rodríguez

Anderson Murillo, de 22 años, trabajaba como psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Guaviare, una zona de conflicto en donde la violencia desconoce la infancia y los grupos armados reclutan sin distinción de edad. Su labor era llevar a las veredas información sobre campañas psicosociales con un objetivo primordial: prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Justamente eso hacía el 2 de noviembre de 2024 cuando fue asesinado en la noche de ese lunes en la vereda Caño Cumare, en San José del Guaviare....