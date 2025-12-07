Logo El Espectador
Judicial
La historia del psicólogo del ICBF asesinado cuando intentaba evitar el reclutamiento de niños

En San José del Guaviare, el asesinato de Anderson Murrillo, un joven psicólogo del ICBF, dejó en evidencia los riesgos que enfrentan quienes trabajan contra el reclutamiento infantil. Un año después del crimen, que no ha sido esclarecido, su familia y colegas lo recuerdan como un hombre que soñaba criar a su bebé y ayudar a los niños y niñas del departamento.

Valentina Gutiérrez Restrepo
08 de diciembre de 2025 - 01:04 a. m.
El psicólogo llevaba más de un año viajando a las veredas de Guaviare en medio de campañas de prevención para menores de edad.
Foto: Eder Rodríguez

Anderson Murillo, de 22 años, trabajaba como psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Guaviare, una zona de conflicto en donde la violencia desconoce la infancia y los grupos armados reclutan sin distinción de edad. Su labor era llevar a las veredas información sobre campañas psicosociales con un objetivo primordial: prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Justamente eso hacía el 2 de noviembre de 2024 cuando fue asesinado en la noche de ese lunes en la vereda Caño Cumare, en San José del Guaviare....

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

