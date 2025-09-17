La histórica sentencia de la JEP que revive debate sobre justicia y reparación en Colombia

La sentencia sobre secuestros cometidos por las antiguas Farc es la primera de las dos que se conocerán esta semana. La segunda será la relacionada con casos de falsos positivos en el Caribe. Foto: Óscar Pérez

Sobre las 8:20 de la mañana de este martes 16 de septiembre, los cinco magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ingresaron a un auditorio de la sede principal de la entidad en Bogotá para leer la primera sentencia de esa instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016. Ante la mirada de todo el país y de la comunidad internacional, la justicia transicional emitió un fallo que para muchos era imposible. No solo por la dimensión de investigar y judicializar más de 11.000 casos de...