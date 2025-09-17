No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La histórica sentencia de la JEP que revive debate sobre justicia y reparación en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia de su historia en la que condenó al último secretariado de las Farc por más de 20 mil casos de secuestro. Se trata de un documento de 663 páginas que se convierte en una pieza histórica de la verdad judicial de la guerra en Colombia.

Valentina Gutiérrez Restrepo, Paulina Mesa Loaiza, Gustavo Montes Arias y Jhordan C. Rodríguez
17 de septiembre de 2025 - 11:00 a. m.
La sentencia sobre secuestros cometidos por las antiguas Farc es la primera de las dos que se conocerán esta semana. La segunda será la relacionada con casos de falsos positivos en el Caribe.
Foto: Óscar Pérez

Sobre las 8:20 de la mañana de este martes 16 de septiembre, los cinco magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ingresaron a un auditorio de la sede principal de la entidad en Bogotá para leer la primera sentencia de esa instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016. Ante la mirada de todo el país y de la comunidad internacional, la justicia transicional emitió un fallo que para muchos era imposible. No solo por la dimensión de investigar y judicializar más de 11.000 casos de...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Patricia Amador(57108)Hace 18 minutos
Parapeto de justicia: dolor de Patria. Colombia doblegada a la criminalidad de las izquierdas y del narco
