La incertidumbre que rodea al Minjusticia tras denuncias de salidas masivas

Al sacudón en las nóminas oficiales del gobierno Petro se le suman ahora las denuncias de salidas de funcionarios del Ministerio de Justicia, a días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Foto: Archivo Particular

En el Ministerio de Justicia hay denuncias de salidas masivas de funcionarios. Esto se da en un momento en que, como ya lo alertó El Espectador, hay episodios de despidos en la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), así como movidas en los ministerios de Trabajo y en el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Movimientos que se conocen a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que le pone freno a la contratación en entidades públicas. Según información recogida por...