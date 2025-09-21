No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“La JEP es una justicia que tiene que pavimentar el camino para la paz”: María Camila Moreno

En medio de las posiciones encontradas y cuestionamientos sobre las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), María Camila Moreno, directora del ICTJ, habló sobre las sanciones, los cabos que quedaron sin atar y del momento político que atraviesa el país. Advirtió que Es importante no olvidar que son decisiones para la construcción de paz.

Gustavo Montes Arias
21 de septiembre de 2025 - 02:03 p. m.
María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), señaló que las sentencias llegan en un momento complejo del ambiente político en Colombia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Para María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “tienen apellido”: son sentencias para la construcción de paz. Lo resalta incluso, pese a las posturas encontradas que han generado las dos primeras sanciones sobre casos de secuestros y falsos positivos cometidos por exjefes de las antiguas Farc y militares en retiro.

En diálogo con El Espectador, la directora de la organización que ha acompañado durante dos décadas los...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
humberto jaramillo(12832)Hace 13 minutos
La justicia especial es una justicia de transición, por eso se la llama transicional. No son normas improvisadas, se tomaron mucho tiempo en lograr que lo que se niciera cumpliera con lo que ordena el tratado de Roma y la justicia penal internacional. Anteriormente, antes del 2000 se daba por concluido todo con una amnistía. Pregúntenle a Alvaro Uribe Vélez por el indulto al M19, él lo expuso y lo defendió en el Congreso. La vida tiene sus vueltas, qué vueltas tiene la vida.¿Envidia o caridad?
humberto jaramillo(12832)Hace 20 minutos
Tiene toda la razón cuando habla de lo difícil de la situación actual para hablar de espacios y acciones que se podrían tomar desde el punto de vista de cada uno de los opinadores que busca votos para las próximas elecciones. Lo cierto es que la justicia ESPECIAL es una justicia transicional que dista mucho de ls justicia ordinaria sancionatoria, de la justicia restaurativa, de cualquier tipo de amnistía. Existen espacios innumerables en esas distancias que permiten cualquer interpretación.
