“La JEP es una justicia que tiene que pavimentar el camino para la paz”: María Camila Moreno

María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), señaló que las sentencias llegan en un momento complejo del ambiente político en Colombia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Para María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “tienen apellido”: son sentencias para la construcción de paz. Lo resalta incluso, pese a las posturas encontradas que han generado las dos primeras sanciones sobre casos de secuestros y falsos positivos cometidos por exjefes de las antiguas Farc y militares en retiro.
En diálogo con El Espectador, la directora de la organización que ha acompañado durante dos décadas los...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
