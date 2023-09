La JEP facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo: Uribe

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se presentó el 78% de los casos reportados como "falsos positivos" por la JEP. Es decir, 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Foto: Archivo El Espectador

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cuyo gobierno se presentaron la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reaccionó al reciente acto de reconocimiento de responsabilidad por parte de militares que asesinaron y encubrieron 303 asesinatos bajo esta modalidad entre 2005 y 2008. Según Uribe Vélez, está de acuerdo en que durante su gobierno hubo mano dura y aseguró que la JEP permite presentar a delincuentes como víctimas inocentes.

“Muchos de los responsables de falos positivos fueron a la cárcel. Y cuando nunca reconocieron el delito, ahora lo reconocen ante el incentivo de la libertad que les ofrece la JEP. El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos. Este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos criminales que aparecen como víctimas inocentes”, señaló el expresidente Uribe.

Durante el acto de reconocimiento, que duró tres días, militares de distintos rangos, entre ellos el excomandante de la Brigada XVI, el general en retiro Henry Torres Escalante, ofrecieron disculpas a los familiares de víctimas por la masacre de jóvenes que planearon, ejecutaron y encubrieron. Los 26 imputados, entre quienes había exfuncionarios del DAS y del Gaula, reconocieron haber recibido presiones para entregar como resultado únicamente muertes. A cambio recibieron beneficios como viajes al exterior, asensos y hasta felicitaciones públicas.

Ante la serie de testimonios de los militares, el expresidente Uribe reconoció que era “muy exigente”, pero porque los pobladores de Colombia le hacían reclamos. Uribe Vélez señaló que, durante su gobierno, era común que en los consejos de seguridad los ciudadanos se quejaran por secuestros, extorsiones, asesinatos y atracos, por lo cual decidió “ser exigente”. Sobre todo, en territorios como Casanare, donde guerrillas y narco paramilitares asediaban a la población.

“Nunca fui pasivo ante las quejas sobre violación de derechos humanos, por eso nuestras circulares iniciales sobre transparencia: nuestras acciones empezaron en los inicios del Gobierno con la exigencia a las Fuerzas Armadas de no mover los cuerpos de personas dadas de baja y siempre esperar que llegara la Fiscalía a efectuar los levantamientos. He enumerado más de 70 acciones para proteger los derechos humanos. En octubre de 2008, desvinculé 27 altos oficiales tan pronto como me informaron del Ministerio de Defensa que estarían comprometidos en responsabilidades administrativas o penales en su caso, en los llamados falsos positivos”, explicó Uribe.

Asimismo, el expresidente explicó que, en su momento, informó a la Oficina de las Naciones Unidas sobre los testimonios que recibió sobre el asesinato de inocentes por parte de la Brigada de Ocaña. Concluyó poniendo datos tales como que privilegió las desmovilizaciones sobre las capturas y bajas, aunque la investigación de la JEP y los comparecientes que han reconocido su culpa han sostenido lo contrario. “Como presidente fui muy exigente. Ello contribuyó a sensibles reducciones de homicidios, secuestros, asesinatos de sindicalistas, de profesiones, de periodistas, de todos los delitos”, concluyó Uribe Vélez.

General Torres Escalante y otros. El Casanare pic.twitter.com/t3n5Nxk1Oj — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 20, 2023

