La JEP imputa a 22 exintegrantes de las Farc por secuestros en el sur y oriente del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 22 exintegrantes de las antiguas Farc del Bloque Oriental y el Bloque Sur. Se trata de la última imputación que hace el alto tribunal en relación con el caso 01, sobre secuestros cometidos por ese grupo armado durante el conflicto. Con esta diligencia se cierra la etapa de investigación.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó a 15 antiguos integrantes del Bloque Oriental, identificados como Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.

En el caso del Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, fueron hallados responsables por los secuestros en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander

Asimismo, la JEP imputó a 7 del Bloque Sur de las extintas Farc-EP, identificados como Fabián Ramírez, quien fue conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, quien fue conocido como ‘Martín Corena’; Darío Lee Díaz, quien fue conocido como ‘Robledo’; Luis Montes, quien fue conocido como ‘Euclides Bermúdez’; Ángel García, quien fue conocido como ‘Hernán Benítez’; Ezequiel Hueguía quien fue conocido como ‘Rolando Romero’; y William Tovar, quien fue conocido como ‘Franklin Smith Caicedo’.

Los comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra, de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. Además, se les atribuyen crímenes de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad y otros crímenes perpetrados en medio de los secuestros, como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, esclavitud y desplazamiento forzado. Según detalló la Sala, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.

En desarrollo...

