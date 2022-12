La JEP le cerró la puerta a Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS

Maza Márquez fue director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de tomar una decisión clave contra uno de los agentes del Estado que habían solicitado someterse a esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc. La Sala de definición de Situaciones Jurídica acaba de rechazar el sometimiento del exdirector del DAS, el general retirado de la Policía Miguel Maza Márquez. Según este sistema de justicia transicional, el retirado oficial no hizo aportes significativos a la verdad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, perpetrado en agosto de 1989.

Sin embargo, la JEP no descartó que pueda ser procesado en el macrocaso 06, el cual investiga el exterminio que sufrió la Unión Patriótica entre los años ochenta y noventa. “Lo anterior, sin perjuicio de que el señor MAZA MÁRQUEZ pueda ser procesado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas como posible máximo responsable en el marco del caso 006, “Victimización de los miembros de la Unión Patriótica (UP)”, u otros macrocasos priorizados por dicha Sala”, dice el documento de 27 páginas.

“No muestra ningún interés en entrar en un proceso restaurativo encaminado a satisfacer, real y efectivamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, su caso debe devolverse a la jurisdicción ordinaria (...) Esta Sala no aceptará el sometimiento voluntario a esta jurisdicción de Maza Márquez en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública respecto del delito de concierto para delinquir por el cual fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, señaló la Sala de definición.

Noticia en desarrollo...

