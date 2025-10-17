La “jugadita” del Gobierno para mantener a Cielo Rusinque como jefa de la SIC

Superintendente de Industria y Comercio, en entrevista Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mientras que la Sección Quinta del Consejo de Estado está a punto de resolver un expediente que podría sacar a Cielo Rusinque de la jefatura de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por, supuestamente, no cumplir los requisitos necesarios para el cargo, el gobierno de Gustavo Petro alista una jugada para cambiar las reglas y permitir que la funcionaria vuelva de inmediato al puesto. El Espectador conoció los avances del proceso judicial, un borrador de decreto que el Ejecutivo tiene listo y consultó con fuentes que aseguran...