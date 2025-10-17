Logo El Espectador
Judicial
La “jugadita” del Gobierno para mantener a Cielo Rusinque como jefa de la SIC

El Consejo de Estado alista una decisión que podría sacar a la superintendente de Industria y Comercio de su cargo, al parecer por no cumplir con los requisitos para serlo, pero el Ejecutivo ya tiene listo un borrador de decreto que le permitiría mantener a Cielo Rusinque en esa alta dependencia.

Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
17 de octubre de 2025 - 05:45 p. m.
Superintendente de Industria y Comercio,  en entrevista
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mientras que la Sección Quinta del Consejo de Estado está a punto de resolver un expediente que podría sacar a Cielo Rusinque de la jefatura de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por, supuestamente, no cumplir los requisitos necesarios para el cargo, el gobierno de Gustavo Petro alista una jugada para cambiar las reglas y permitir que la funcionaria vuelva de inmediato al puesto. El Espectador conoció los avances del proceso judicial, un borrador de decreto que el Ejecutivo tiene listo y consultó con fuentes que aseguran...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
