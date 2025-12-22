“La justicia no se va a arrodillar frente a la delincuencia”: presidente de la JEP

Presidente de la JEP – entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este año fue uno clave para la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto por la emisión de las primeras sentencias como por los retos que vienen. ¿En qué punto está hoy el cumplimiento de esas decisiones?

Lo primero que hay que aclarar es que las personas que recurrieron las sentencias todavía están dentro del plazo legal para argumentar las apelaciones. Una vez se surta ese trámite y el traslado correspondiente, el expediente subirá a la Sección de Apelación, que será la encargada de resolver los recursos. Esperamos que a comienzos del...