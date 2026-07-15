La lucha por la muerte digna de Catalina Giraldo sigue en pie

La psicóloga de 31 años accedió a una muerte asistida mediante eutanasia, pero no obtuvo la asistencia médica al suicidio, la opción por la que luchó para ejercer su derecho a morir dignamente.
Foto: Archivo Particular
Catalina Giraldo Silva murió el pasado 9 de julio mediante eutanasia, pero el proceso judicial que impulsó durante los últimos meses de su vida sigue abierto y podría convertirse en una de las decisiones más importantes sobre el derecho a morir dignamente en Colombia. Aunque la psicóloga de 31 años alcanzó a acceder a una muerte asistida, nunca obtuvo lo que realmente reclamaba: la posibilidad de poner fin a su vida mediante la asistencia médica al suicidio, una modalidad distinta a la eutanasia que la Corte Constitucional despenalizó en...
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