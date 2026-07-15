La lucha por la muerte digna de Catalina Giraldo sigue en pie

La psicóloga de 31 años accedió a una muerte asistida mediante eutanasia, pero no obtuvo la asistencia médica al suicidio, la opción por la que luchó para ejercer su derecho a morir dignamente. Su decisión no implicó abandonar la discusión jurídica, sino trasladar la responsabilidad a jueces y a instituciones que tendrán que responder. Ahora el caso está en la Corte Constitucional que tendrá que resolver y definir el alcance real de la autonomía al final de la vida.