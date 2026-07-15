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La lucha por la muerte digna de Catalina Giraldo sigue en pie

La psicóloga de 31 años accedió a una muerte asistida mediante eutanasia, pero no obtuvo la asistencia médica al suicidio, la opción por la que luchó para ejercer su derecho a morir dignamente. Su decisión no implicó abandonar la discusión jurídica, sino trasladar la responsabilidad a jueces y a instituciones que tendrán que responder. Ahora el caso está en la Corte Constitucional que tendrá que resolver y definir el alcance real de la autonomía al final de la vida.

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Redacción Judicial
15 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
La psicóloga de 31 años accedió a una muerte asistida mediante eutanasia, pero no obtuvo la asistencia médica al suicidio, la opción por la que luchó para ejercer su derecho a morir dignamente.
La psicóloga de 31 años accedió a una muerte asistida mediante eutanasia, pero no obtuvo la asistencia médica al suicidio, la opción por la que luchó para ejercer su derecho a morir dignamente.
Foto: Archivo Particular

Catalina Giraldo Silva murió el pasado 9 de julio mediante eutanasia, pero el proceso judicial que impulsó durante los últimos meses de su vida sigue abierto y podría convertirse en una de las decisiones más importantes sobre el derecho a morir dignamente en Colombia. Aunque la psicóloga de 31 años alcanzó a acceder a una muerte asistida, nunca obtuvo lo que realmente reclamaba: la posibilidad de poner fin a su vida mediante la asistencia médica al suicidio, una modalidad distinta a la eutanasia que la Corte Constitucional despenalizó en...

Por Redacción Judicial

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