La mala semana de Cielo Rusinque y la Superintendencia de Industria y Comercio

En la noche del 19 de marzo, Cielo Rusinque le envió su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Estaba en el cargo desde febrero de 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En menos de 72 horas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quedó en el centro de una tormenta institucional y judicial, cuyos efectos todavía están por verse. El primer golpe lo dio la Procuraduría, que sancionó a 16 funcionarios por abusar de su poder en inspecciones en la Cancillería y la Registraduría. Luego, el turno fue para la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló el nombramiento de su directora, Cielo Elainne Rusinque, al concluir que no cumplía con los requisitos académicos ni de experiencia para el cargo. Dos...