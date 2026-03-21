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La mala semana de Cielo Rusinque y la Superintendencia de Industria y Comercio

El Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. Un golpe para la entidad que depende del gobierno, que justamente esta semana recibió otro fallo en su contra: la Procuraduría sancionó a varios de sus funcionarios por extralimitación de poderes.

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Gustavo Montes Arias y Paulina Mesa Loaiza
21 de marzo de 2026 - 12:58 p. m.
En la noche del 19 de marzo, Cielo Rusinque le envió su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Estaba en el cargo desde febrero de 2024.
En la noche del 19 de marzo, Cielo Rusinque le envió su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Estaba en el cargo desde febrero de 2024.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En menos de 72 horas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quedó en el centro de una tormenta institucional y judicial, cuyos efectos todavía están por verse. El primer golpe lo dio la Procuraduría, que sancionó a 16 funcionarios por abusar de su poder en inspecciones en la Cancillería y la Registraduría. Luego, el turno fue para la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló el nombramiento de su directora, Cielo Elainne Rusinque, al concluir que no cumplía con los requisitos académicos ni de experiencia para el cargo. Dos...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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