Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La masividad del secuestro supera lo que puede hacer la justicia: magistrada Lemaitre

La magistrada Julieta Lemaitre, quien adelantó la investigación de la JEP sobre los casos de secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las Farc, habló con El Espectador sobre el cierre de la etapa de investigación del caso 01 y los retos que enfrenta la justicia transicional de cara a culminar todas las imputaciones en una carrera contrarreloj.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
10 de febrero de 2026 - 06:15 p. m.
La magistrada Julieta Lemaitre, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lideró la investigación del caso 01, sobre secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las Farc.
La magistrada Julieta Lemaitre, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lideró la investigación del caso 01, sobre secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las Farc.
Foto: Óscar Pérez

En la mañana del 9 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 22 antiguos mandos medios de los bosques Sur y Oriental de la desmovilizada guerrilla de las Farc por su presunta responsabilidad en más de 4.000 casos de secuestro ocurridos en los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Se trata de la última imputación de la justicia transicional en el caso 01, que investiga la política de secuestros que durante años sembró el horror en el país.

El Espectador habló...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

JEP

Jurisdicción Especial para la Paz

Secuestros

Farc

Secretariado de las Farc

Imputación

Acuerdo de Paz

Magistrada Julieta Lemaitre

PremiumEE

 

Michael Myers(apgw0)Hace 19 minutos
Ya le contaron a la chusma petrista, defensora y alcahueta de las concesiones eternas a los bandidos ??
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.