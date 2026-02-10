La masividad del secuestro supera lo que puede hacer la justicia: magistrada Lemaitre

La magistrada Julieta Lemaitre, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lideró la investigación del caso 01, sobre secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las Farc. Foto: Óscar Pérez

En la mañana del 9 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 22 antiguos mandos medios de los bosques Sur y Oriental de la desmovilizada guerrilla de las Farc por su presunta responsabilidad en más de 4.000 casos de secuestro ocurridos en los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Se trata de la última imputación de la justicia transicional en el caso 01, que investiga la política de secuestros que durante años sembró el horror en el país.

