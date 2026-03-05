Publicidad

“La mayor demostración de democracia es que la gente tenga seguridad para votar”: FF. MM.

Las Fuerzas Militares adelantan el Plan Democracia para blindar las elecciones. El coronel José Luis Bastidas, encargado de ese dispositivo de seguridad, sostiene que no hay información sobre posibles ataques y que todos los puestos de votación serán habilitados.

Valentina Gutiérrez Restrepo
05 de marzo de 2026 - 11:46 a. m.
Coronel José Luis Bastidas, encargado del dispositivo integrado por las Fuerzas Militares, la Procuraduría y la Registraduría, entre otras entidades, que busca garantizar la seguridad del proceso electoral.
Foto: Omar Bernal

A tres días de las elecciones al Congreso, las autoridades afinan los últimos detalles del Plan Democracia. El dispositivo, que integra a las Fuerzas Militares, Procuraduría y Registraduría, entre otras entidades, busca garantizar la seguridad del proceso electoral. Un reto que no resulta menor en medio del complejo panorama de violencia, cuyos últimos coletazos ocurrieron hace una semana, con los secuestros de los candidatos Ana Guetio en Cauca y Andrés Vásquez en Cesar. En entrevista con El Espectador, el coronel José Luis Bastidas,...

