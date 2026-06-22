La muerte de alias “Marlon” abre la puerta a una posible ola de atentados en Cauca y Valle

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, fue señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la ola de atentados registrada en abril de este año, que dejó 20 muertos y 45 heridos. Foto: Archivo Particular

La muerte de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, durante una operación de las Fuerzas Militares, es el golpe más contundente del gobierno Petro contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), al mando de “Iván Mordisco”. Así lo calificó el propio presidente Gustavo Petro, quien agregó en un trino que ese golpe representa una “victoria del Ejército de la nación y más seguridad para Colombia”. No es para menos. El jefe disidente era señalado por las autoridades como el presunto responsable de la ola de atentados que sacudieron...