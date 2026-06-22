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La muerte de alias “Marlon” abre la puerta a una posible ola de atentados en Cauca y Valle

Tras la muerte de alias “Marlon” durante una operación de las Fuerzas Militares, expertos advierten una nueva ola de atentados en el suroccidente del país, donde la población civil vuelve a quedar en el centro del fuego cruzado. El escenario de riesgo se intensifica ante la posible reconfiguración del mando en las disidencias del Estado Mayor Central (EMC).

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Valentina Gutiérrez Restrepo
22 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, fue señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la ola de atentados registrada en abril de este año, que dejó 20 muertos y 45 heridos.
Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, fue señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la ola de atentados registrada en abril de este año, que dejó 20 muertos y 45 heridos.
Foto: Archivo Particular

La muerte de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, durante una operación de las Fuerzas Militares, es el golpe más contundente del gobierno Petro contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), al mando de “Iván Mordisco”. Así lo calificó el propio presidente Gustavo Petro, quien agregó en un trino que ese golpe representa una “victoria del Ejército de la nación y más seguridad para Colombia”. No es para menos. El jefe disidente era señalado por las autoridades como el presunto responsable de la ola de atentados que sacudieron...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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antonio bonilla(7747)Hace 24 minutos
Pero si estamos disfrutando de la paz total de Petro y Cepeda. Definitivamente se necesita la asesoria gringa con armas de alta tecnologias para acabar con esos bandidos, sino seran otros 60 años de gueraa y de procesos de paz. Ya llevamos 10 años con el último y la cosa está peor. Firman la paz. les dan curules y toda clase de beneficios y los que vienen atyras siguen con el negocio para mas adelante aspirar a curules. el ciclo eterno.
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