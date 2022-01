La nota de despedida de Mauricio Leal que, según la Fiscalía, no escribió él

Jhonier Leal fue capturado en Bogotá el pasado 14 de enero. Foto: Fiscalía General de la Naci

El dosier de pruebas que la Fiscalía tiene en contra de Jhonier Leal, investigado por el asesinato de su hermano, Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, contiene más de 500 páginas. Informes de policía judicial, entrevistas, declaraciones juradas, interceptaciones legales de comunicaciones, informes periciales y fotografías y videos componen este expediente judicial que hoy empezó a revelar el ente investigador. Según su teoría, Jhonier Leal asesinó a sus familiares por cuestiones económicas y realizó varias acciones para ocultar el verdadero motivo de la muerte y para dar a entender a las autoridades que se trató de un suicidio.

Una de esas pruebas que reveló el fiscal del caso, Mario Burgos, durante la audiencia de medida de aseguramiento fue una nota, hasta ahora inédita, que encontraron los investigadores en el celular de Mauricio Leal. Según el informe de expertos que utilizó la Fiscalía durante la audiencia, se trata de un archivo creado en una de las aplicaciones del teléfono a las 5:53 am del 22 de noviembre de 2022 y modificado por última vez a las 6:15 am.

Este es el contenido completo de ese mensaje tal y como quedó registrado en la audiencia:

“Los amo pero este dolor me mata cada vez más viví hasta donde pude pero no doy más las responsabilidad la traición de mis peliqueros y amigos todo en contra mía no les importa sino sacar algo siempre no puedo con más perdonenmeee y a todas las personas que creen en mi las cuales me dieron todooo en lo económico y en mi vida profesional me encanta el lujo pero de nada me sirve si no disfrutooo nada doy las gracias a a dios por las bendiciones económicas y el placer que sentí cuando apoye y ayude a tanta gente sobre todo en pandemia pero no saben las veces que pense en quitarme la vida fueron muchas en la peluquería muchas veces pensé en tirarme por el balcón pero solo pensaba en mamá y no lo asia (sic) pero ahora me la llevo conmigo ella no soportaría estar sola caería en depresión y en el alcohol más que nunca y volvería con el guey de Audi y no moriría en paz perdóname padre pero siempre juntos hasta en el cielo porque allí estaremos hemos sufrido mucho perdón por mis rabias y el mal trato que recibieron en la Pelu pero créanme es el efector de los medicamentos sin ellos no vivo solo llego a casa todos los días pensando en morirme aunque con mis lujos y mi sonrisa hipócrita no la demuestre pero cada vez que me preguntan si estor bien digo que feliz porque dentro muero (cuatro emojis) una vez más perdón espero mi vida se digan de admirar y publicar algún día estoy frene a mi madre y no muero aun que dolor tomo pastilla y tampoo (dos emojis) que duro esto perdón perdón solo yo he sufrido (cuatro emojis)”.

El fiscal Burgos leyó la nota completa durante la audiencia. En seguida señaló que, según los expertos que analizaron el archivo, existe la posibilidad de que Mauricio Leal no haya escrito ese mensaje y, por eso, la Fiscalía aseguró que fue su hermano, Jhonier, el verdadero autor. ¿La razón? Según el perito, cuando se creó el archivo de la nota, Mauricio Leal ya estaba muerto. Además de la presunta manipulación del celular del reconocido estilista en este archivo, el ente investigador agregó un hecho más.

Según pruebas que reposan en el expediente, en el teléfono de Leal también se encontraron al menos tres audios en los que supuestamente su dueño se despedía de su familia. Sin embargo, los peritos de la Fiscalía señalaron que, luego de cotejar el archivo con otros audios con la voz de Mauricio Leal, existe una alta probabilidad de que no sea la voz del estilista y que, también por la hora en la que fueron grabados, el hombre ya estaba muerto.

La Fiscalía insistió una y otra vez durante la audiencia que dentro de la casa de los Leal, el día en el que murieron Mauricio y su madre, no había otra persona diferente a Jhonier Leal, por lo que todo indica para los investigadores que fue él el autor del doble homicidio. Sin embargo, el investigado fue vehemente en rechazar todo lo dicho por la Fiscalía. Luego de declararse inocente, sentenció: “Jamás hubiera puesto una mano sobre mi madre o hermano”.

