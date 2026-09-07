La ofensiva de De la Espriella y el debate sobre los límites del Estado en la guerra

El presidente De la Espriella fue explícito sobre la doctrina que quiere imponer: “La paz en la que cree el gobierno es en la que se impone con las armas”. Foto: El Espectador

Tres militares muertos, seis heridos y dos ataques con drones en una misma noche volvieron a poner al Catatumbo en el centro de la discusión sobre seguridad. El Eln atacó el viernes el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, y la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen, mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella intenta contener una expansión del conflicto que ya alcanza municipios del sur del Cesar. Los atentados ocurren, además, cuando el Ejecutivo comienza a mostrar los dientes de su estrategia militar: más operaciones...