“La paz total se convirtió en un medio para la disputa política”: Gerson Arias, analista de FIP

Las revelaciones sobre la red de corrupción que involucraría a miembros del Ejército y a mandos de la disidencias de alias “Calarcá” tienen un efecto profundo, más allá del escándalo que toca a poderosos funcionarios: mientras algunos uniformados al parecer facilitaban información, logística y protección para su movilización, las disidencias aprovecharon ese pacto de no agresión para rearmarse y fortalecer su control territorial. Las pruebas reveladas por Noticias Caracol evidenciarían que la organización armada utilizó la mesa de...