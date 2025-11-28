Logo El Espectador
Judicial
“La paz total se convirtió en un medio para la disputa política”: Gerson Arias, analista de FIP

En entrevista con El Espectador, Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que el escándalo por los presuntos vínculos entre jefes de las disidencias de las Farc con un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), no solo golpea las altas esferas del poder, sino también a las comunidades que siguen esperando que la paz sea posible.

Redacción Judicial
28 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.

Las revelaciones sobre la red de corrupción que involucraría a miembros del Ejército y a mandos de la disidencias de alias “Calarcá” tienen un efecto profundo, más allá del escándalo que toca a poderosos funcionarios: mientras algunos uniformados al parecer facilitaban información, logística y protección para su movilización, las disidencias aprovecharon ese pacto de no agresión para rearmarse y fortalecer su control territorial. Las pruebas reveladas por Noticias Caracol evidenciarían que la organización armada utilizó la mesa de...

