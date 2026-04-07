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07 de abril de 2026 - 11:00 p. m.

La petición de la esposa de un policía secuestrado por el ELN al Gobierno Petro

Alejandra Sanabria Bernal lleva más de ocho meses liderando misas, velatones en el búnker de la Fiscalía y plantones en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, pidiendo que las autoridades la escuchen y le den certeza de que están haciendo algo por la liberación de su esposo, el subintendente de la Policía Franque Esley Hoyos Murcia, secuestrado el 20 de julio de 2025 por el ELN en Arauca. Su testimonio refleja el cansancio que le produce el silencio por parte del Estado y es muestra del drama que viven las familias de otros dos funcionarios públicos secuestrados por ese grupo ilegal.

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Gustavo Montes Arias

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