“La población está en riesgo”: alertan ofensiva de las disidencias de Calarcá en Antioquia

Cuatro campesinos fueron asesinados el pasado 6 de junio en Remedios (Antioquia), presuntamente por disidencias de “Calarcá”. Foto: El Espectador - Terumoto Fukuda

Amarrados de las manos y vigilados por un hombre cargando un fusil. Esa es la última fotografía que las disidencias de las Farc tomaron en vida de cuatro campesinos asesinados el pasado 6 de junio en Remedios (Antioquia). Líderes sociales señalan que el crimen, atribuido por las autoridades al grupo de alias “Calarcá”, no es un hecho aislado, sino que hace parte una arremetida criminal de este grupo armado que lleva en desarrollo al meno un año. La situación de seguridad en esta zona del nordeste del departamento es tan grave que, en la...