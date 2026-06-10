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“La población está en riesgo”: alertan ofensiva de las disidencias de Calarcá en Antioquia

El asesinato de cuatro campesinos en Remedios y las recientes denuncias de secuestros en Segovia encendieron las alertas sobre una presunta estrategia de expansión de las disidencias de alias “Calarcá” en el nordeste antioqueño. En la región también crecen las amenazas de ataques con drones y los riesgos de desplazamiento y confinamiento.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
10 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Cuatro campesinos fueron asesinados el pasado 6 de junio en Remedios (Antioquia), presuntamente por disidencias de “Calarcá”.
Cuatro campesinos fueron asesinados el pasado 6 de junio en Remedios (Antioquia), presuntamente por disidencias de “Calarcá”.
Foto: El Espectador - Terumoto Fukuda

Amarrados de las manos y vigilados por un hombre cargando un fusil. Esa es la última fotografía que las disidencias de las Farc tomaron en vida de cuatro campesinos asesinados el pasado 6 de junio en Remedios (Antioquia). Líderes sociales señalan que el crimen, atribuido por las autoridades al grupo de alias “Calarcá”, no es un hecho aislado, sino que hace parte una arremetida criminal de este grupo armado que lleva en desarrollo al meno un año. La situación de seguridad en esta zona del nordeste del departamento es tan grave que, en la...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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disidencias de Calarcá en Antioquia

 

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 24 minutos
Señores de nuestra respetada y respetable FUERZA PÚBLICA DE COLOMBIA, es un imperativo neutralizar a la mayor brevedad a los narcoterroristas MORDISCO y CALARCÁ, incluyendo el desmantelamiento de sus estructuras narcocriminales. El pueblo colombiano se los agradecerá por siempre. Los ORGANISMOS DE INTELIGENCIA, tienen que hacer posible este propósito.
EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 2 horas
Es el socio de PETRO en la PAZ TOTAL.
Francisco Escobar G.(78033)Hace 10 horas
Este "Calarcá" es más torcido que Petro; y eso es mucho decir.
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 13 horas
Obligan a votar por Cepeda. Es la realidad.
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