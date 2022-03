La polémica circular de la Defensoría que suspendió comisiones en terreno

Aunque la Defensoría aseguró que no se eliminan las comisiones, funcionarios de la entidad explicaron que sí se deja vulnerables a miles de de personas, justo en época electoral. Foto: Óscar Pérez

A inicio de esta semana se conoció que la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos en el territorio nacional, emitió la circular 006, en la cual asegura que, debido “a la grave situación de orden público presentada en los últimos días por parte de grupos armados al margen de la ley ... se suspenden todas las comisiones en terreno”. Con el anuncio, el sindicato de la entidad se pronunció y en diálogo con El Espectador, aseguraron que esto significa dejar desprotegidas a las comunidades vulnerables de cara a la época electoral.

De acuerdo con lo manifestado a este diario por parte de una vocera del SINDHEP, el problema con las comisiones territoriales no es nuevo. “Nosotros, el personal de planta de la Defensoría, tenemos un problema, sobre todo porque no existen recursos económicos para la aprobación de comisiones, y por eso no nos están aprobando comisiones a terreno, con eso en territorio no podríamos ejercer nuestra función de protección y defensa de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables y vulneradas”, aseguró la funcionaria este diario.

De acuerdo con la vocera, con esta circular se evidencia que “sí se prohíben las comisiones territoriales. Nosotros sentimos que sí se comienza a ver una traba que ha dificultado el trabajo de las personas en territorio”. Asimismo, manifestó que la orden del defensor Carlos Camargo “lo que hace es desnaturalizar el mandato en la misión de la entidad”. De igual manera, el sindicato sostuvo que la “circular afecta seriamente el cumplimiento del mandato legal y constitucional de la Defensoría del Pueblo como institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior”.

Por su parte, la entidad aclaró que esa nueva directiva no significaba el fin de las comisiones territoriales, sino que era una decisión que buscaba revisarlas y priorizarlas. “La circular 006 deja en claro que los funcionarios con responsabilidades misionales en garantía de los derechos humanos seguirán con sus responsabilidades en todas las zonas. A mayor conflictividad, mayor presencia institucional, así ha sido siempre y seguirá siendo”, aclaró la Defensoría. Sin embargo, el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) considera que esto no es cierto.

Según le manifestaron a este diario, esta circular lo que hace es "formalizar" algo que se vendría presentando hace un tiempo: la desaparición de ayudas para el trabajo en los territorios.

Según le manifestaron a este diario, esta circular lo que hace es “formalizar” algo que se vendría presentando hace un tiempo: la desaparición de ayudas para el trabajo en los territorios. De acuerdo con la vocera del SINDHEP, existe una especie de quiebre dentro de la entidad. Según le dijo a El Espectador, el “defensor (Camargo) y sus asesores, hacen grandes comitivas los fines de semana, pero desconocemos la agenda, cuál es el rol de los profesionales que las acompañan, cuáles son los compromisos con las comunidades y obviamente cuál es el seguimiento a sus compromisos en territorio”.

Para el sindicato, el riesgo de cumplir con la circular 006 es que “predice la prohibición de las comisiones justo cerca a elecciones, que es donde los riesgos se presentan de manera exagerada para las poblaciones, sobre todo en este momento que estamos en un tema de situación bastante complejo en donde se están presentando desplazamientos, confinamientos, asesinatos sistemáticos de líderes. Con esa prohibición nos quitan muchísimo la atención de esas zonas”.

“Cuando dicen que solo van a aprobar las comisiones humanitarias no sabemos de cuáles hablan, excepto las que se realicen por parte del defensor (Carlos Camargo) y los directivos”. Asimismo, el SINDHEP puso de presente un gran riesgo que podría traer esta decisión: “Con la prohibición de las comisiones en momentos cruciales como este en la elección del Congreso y de las curules de Paz, se puede provocar que se eleven los niveles de exposición al riesgo de las comunidades”.

