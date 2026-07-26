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La ponencia derrotada que pedía cerrar caso contra exsenador José Carreño por desaparición

El Espectador conoció el documento con el que la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, propuso precluir la investigación por la desaparición de Alejandro Santiesteban. La mayoría de la Sala rechazó esa tesis y ordenó seguir investigando. Ahora, tras perder su fuero, el expediente volverá a la Fiscalía.

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Redacción Judicial
26 de julio de 2026 - 02:05 p. m.
José Vicente Carreño fue senador por el Centro Democrático hasta el pasado 20 de julio de 2026.
José Vicente Carreño fue senador por el Centro Democrático hasta el pasado 20 de julio de 2026.
Foto: Óscar Pérez

El 6 de febrero de 2003, durante una incursión armada de los paramilitares en Tame (Arauca), fue desaparecido el ciudadano Alejandro Santiesteban Alarcón, quien se encontraba jugando cartas con dos amigos en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio La Unión. Sobre las diez de la noche de ese día, un grupo de unos 20 hombres uniformados y armados efectuaron disparos al aire y, tras identificarse como miembros del Bloque Vencedores de Arauca, se llevaron a Santiesteban Alarcón y a sus contertulios, Otoniel Díaz Cepeda y Luis Elicio...

Por Redacción Judicial

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