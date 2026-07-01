La primera sentencia de la JEP ya no es la misma: así cambió el fallo contra las Farc

El último Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”, Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”, Pablo Catatumbo, alias “Jorge Torres Victoria”, Pastor Alape, Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, y Rodrigo Granda, o “Ricardo Téllez”. Foto: Archivo Particular

La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el antiguo Secretariado de las Farc ya no es la misma. Nueve meses después de que el Tribunal para la Paz impusiera las primeras sanciones propias por el secuestro sistemático de miles de colombianos, la segunda instancia reescribió varios de sus apartados más sensibles. Lo hizo, luego de que las víctimas, los comparecientes y otras instancias apelaran el fallo de la Sección de Primera Instancia que se conoció en septiembre de 2025 y que tuvo como ponente al magistrado...