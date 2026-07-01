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La primera sentencia de la JEP ya no es la misma: así cambió el fallo contra las Farc

Nueve meses después de su histórico fallo contra el antiguo Secretariado de las Farc, la segunda instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) corrigió errores, modificó varias sanciones y fijó las reglas que orientarán las próximas decisiones de la justicia transicional. Estos son los 11 principales cambios de la sentencia.

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Redacción Judicial
02 de julio de 2026 - 12:33 a. m.
El último Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”, Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”, Pablo Catatumbo, alias “Jorge Torres Victoria”, Pastor Alape, Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, y Rodrigo Granda, o “Ricardo Téllez”.
El último Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, Jaime Alberto Parra, alias “El Médico”, Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”, Pablo Catatumbo, alias “Jorge Torres Victoria”, Pastor Alape, Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”, y Rodrigo Granda, o “Ricardo Téllez”.
Foto: Archivo Particular

La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el antiguo Secretariado de las Farc ya no es la misma. Nueve meses después de que el Tribunal para la Paz impusiera las primeras sanciones propias por el secuestro sistemático de miles de colombianos, la segunda instancia reescribió varios de sus apartados más sensibles. Lo hizo, luego de que las víctimas, los comparecientes y otras instancias apelaran el fallo de la Sección de Primera Instancia que se conoció en septiembre de 2025 y que tuvo como ponente al magistrado...

Por Redacción Judicial

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enriqueparra1978(84821)Hace 6 minutos
En un precedente que señala los comportamientos de fondo para todos los intervinientes: jueces y magistrados de la JEP, victimarios y víctimas. También quedan notificados los servidores públicos de la administración del Estado sobre sus obligaciones. Ahora todos esperamos que ganaderos, empresarios financiadores y empresas que participaron en apoyos de las masacres también reciban las sanciones más severas por no haberse presentado a tiempo para responder por acciones y omisiones.
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