05 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.

“La mayor demostración de democracia es que la gente tenga seguridad para votar”: FF. MM.

Con antecedentes recientes de violencia política y más de 200 municipios priorizados por alto riesgo, las Fuerzas Militares adelantan el Plan Democracia para blindar las elecciones. En entrevista con El Espectador, el coronel José Luis Bastidas, gerente del dispositivo de seguridad, sostiene que no hay información sobre posibles ataques y que todos los puestos de votación serán habilitados.

Valentina Gutiérrez Restrepo

